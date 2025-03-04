台灣Peugeot「銷售破20年紀錄」！油電大降24萬3周接單超過900張

▲全新油電加上降價奇招奏效，408、2008上市不到1個月訂單捷報！（圖／翻攝自Peugeot）

記者徐煜展／綜合報導

今年寶嘉聯合動作頻頻，愛快羅密歐Alfa Romeo、Jeep、Ram三款新品牌即將進駐，2月上市的新車又為品牌銷售打了一劑強心針，全新油電的408、2008上市未滿1個月，就累積超過900張訂單，破了品牌在台銷售20年紀錄！

▲全新油電省油低稅金優勢，成為今年話題車款之一。

全新油電408、2008打中台灣消費者心，更以顏值出眾的408占了品牌銷售8成，其售價上更是引起不少話題，全新油電2008售價117.9、122.9萬，408開價119.9、132.9、137.9萬，這2款車型相較舊款分別有15與24萬最大降幅，搭上省油低稅金的優勢，讓新車上市就開出紅盤。

台灣原廠表示，新車結合「百三產品價格策略」正確運用，因此獲得台灣消費者的高度肯定與青睞，上市三周即接單突破900張，不僅刷新寶嘉聯合承接Peugeot台灣代理後的單月最高接單紀錄，更締造Peugeot品牌在台灣市場20多年來最佳的接單成績。

▲愛快羅密歐Alfa Romeo、Jeep、Ram登台在即，今年新車陣容精彩可期。

全新408、2008在上半季為品牌銷售當先鋒，接下來寶嘉聯合也正籌備全新的營運模式，Alfa Romeo、Jeep、Ram已正在登台作暖身，未來將有5個品牌整合全新大展間，來滿足台灣不同消費者多元的購車需求。

寶嘉聯合更將持續深化STELLANTIS集團品牌在台灣的經營與管理，積極爭取更多元車款在台灣上市，以豐富的車款選擇，滿足消費者多元的用車需求；與此同時，寶嘉聯合也將攜手STELLANTIS集團，充分運用全球資源，全面升級售後服務體驗，讓台灣消費者享有與全球同步的STELLANTIS集團品牌體驗。