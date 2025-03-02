KIA「電動麵包車PV5」正式登場！3車型配置　年底前歐＆韓開賣

圖文／7Car 小七車觀點

Kia PV5 自從去年公開亮相後，日前官方在 EV Day 上正式揭曉其量產版最終版本與初步規格。該車是 Platform Beyond Vehicle 平台首款車型，將提供 Passenger、Cargo 和 Chassis Cab 的車型配置。

▲Kia PV5 正式亮相。

從 PV5 Passenger 開始，車內採用三排座椅設定，可在個人用途或者商務用途之間無縫轉換。Kia 還指出，他們未來將與 Uber 密切合作，以解決客戶痛點，這意味著這款廂型車將「能夠為乘客提供多種使用場景，並符合 Uber 多種服務的資格」。

PV5 Cargo 將提供標準、長軸和高頂配置，最多可提供高達 5,100 公升的貨艙空間。標準型和長軸車型提供兩張前排座椅，但也可以配備第三張座位，同時原廠也提供貨艙區專屬的 L 型軌道系統。

PV5 Chassis Cab 則是基於 PV5 Cargo 衍生而來，但是出廠時並不是完整的車輛，但可以經過售後服務改裝成客戶所需要的車型，從卡車到冷藏/冷凍物流車等專業需求。

外型上，PV5 Passenger 以低腰線設計提升視野開闊感，並透過黑色玻璃框架突顯現代美學。其幾何線條搭配 SUV 風格的黑色輪拱與側裙，營造穩固且科技感十足的車身姿態。此外，標誌性的前燈組與俐落的車側輪廓，使其更具未來感。相比之下，PV5 Cargo 則更強調實用性，擁有更方正的車身設計，以最大化貨物裝載空間。其採用雙側開式尾門，便於快速裝卸，並透過簡潔俐落的線條，塑造出現代商用車罕見的高級感。在車身尺寸方面，Passenger、Cargo 長軸車型車長為 4,695mm，軸距為 2,995mm。

進入到車內，可以看到整體鋪陳設定上完全是為商務而設計的，因此座艙所有的考量都是以實用性為主，中控台布局相當方正簡約，方向盤後方搭載 7 吋數位儀錶板，中央則是配有 Android Automotive OS 系統的 12.9 吋多媒體娛樂系統，螢幕下方保留實體功能按鍵與開放式置物空間，排檔機構則是整合在方向機座右側，讓前排座位形成一處無障礙的通行空間。

PV5 採用 E-GMP.S 平台打造，以現有的 E-GMP 架構為基礎。但是這套平台更加重視車隊，並對電池和馬達等基本零件進行標準化，以降低成本並簡化開發流程。

PV5 配備 43.3 kWh LFP 電池組以及 51.5 和 71.2 kWh NCM 電池。原廠表示 PV5 Passenger 在全球統一輕型車輛測試程序下的續航里程可達 400 公里。充電時，在 30 分鐘可將電池電量從 10% 充至 80%。

所有車型均採用前置馬達驅動，最大功率為 161 匹馬力、峰值扭力為 250 牛頓米。PV5 將於今年下半年在歐洲和韓國上市，Cargo 則將於 2026 年登陸「其它市場」。