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BMW「新版線上資料庫」正式開放！424款經典老車資訊全都找得到

圖文／7Car 小七車觀點

BMW Group Classic 於 2/27 正式發表數位化的線上歷史車款資料庫，開放全球車迷、新聞媒體及研究人員可更方便地查閱 BMW、Mini 及 BMW Motorrad 三大品牌的經典車款資訊。

▲BMW Group Classic 今日 (2/27) 正式發表數位化的線上歷史車款資料庫，開放全球車迷、新聞媒體及研究人員可更方便地查閱 BMW、Mini 及 BMW Motorrad 三大品牌的經典車款資訊。

BMW Group Classic 早在 2021 年便已開放 Mini 與 BMW Motorrad 品牌的歷史車款總覽，如今 BMW 品牌的完整歷史車款資訊亦已正式上線。此研究工具可於官方網站免費查閱，內容涵蓋 424 款 BMW 車型，年份自 1928 年至 2008 年共長達 80 年的歷史發展。

此數位平台提供各品牌經典車款的完整訊息，包含車型系列、車身形式與引擎規格等重要資訊，並搭配來自 BMW Group Classic 車輛收藏及歷史媒體資料庫的圖片。此次資料整理共納入了 614 組資料與 524 張圖片，確保資訊的完整性與可讀性。此外，平台亦考慮到後續擴充的需求，未來 BMW Group Classic 將持續新增後續世代車款。

除車款總覽外，BMW Group Classic 於線上檔案館還提供更多深入資料，包括歷史出版物（如銷售手冊、維修手冊、車主手冊等）及專業書籍，讓對 BMW Group 企業歷史有興趣的研究者能夠進一步探索。

BMW Group 檔案館與經典車輛收藏部門主管 Katrin Gfrörer 表示，BMW 將完整的歷史車款總覽公開上線，不僅滿足長期以來外界對歷史產品資訊的高度需求，亦透過這項數位工具提升顧客滿意度。此外，線上檔案館的多數資料均對外開放，供大眾查閱與研究使用，展現 BMW Group Classic 在數位化戰略上的前瞻布局。

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※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：BMW線上歷史車款資料庫老車汽車機車摩托車

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