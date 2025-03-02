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KIA「百萬有找國民電動車」概念亮相！EV2挾務實設計殺入紅海市場

圖文／鏡週刊

近年來，電動車市場的變化比天氣還快，各大品牌紛紛推出價格更親民、續航更有競爭力的電動車，讓純電市場不再是高端車款的專利。Kia 作為電動車發展的積極推動者，如今也準備帶來全新的小型電動 SUV——EV2。Kia EV2 概念車日前已搶先曝光，並預計明年發表，這款車不僅是 Kia 電動家族中最小的成員，還有望成為「國民電動車」的潛力股。價格據傳落在百萬元台幣左右（英國售價），讓人不禁好奇，它到底有沒有機會成為電動車市場的新寵？

這款純電小型 SUV 的設計概念已由EV2 Concept搶先預覽，英國當地的起始售價約新台幣100萬元，與 Renault 5、Renault 4 以及 Vauxhall Corsa Electric 直接競爭，進一步推動 Kia 進軍純電大眾市場。

這款純電小型 SUV 的設計概念已由EV2 Concept搶先預覽，英國當地的起始售價約新台幣100萬元，與 Renault 5、Renault 4 以及 Vauxhall Corsa Electric 直接競爭，進一步推動 Kia 進軍純電大眾市場。

這款純電小型 SUV 的設計概念已由EV2 Concept搶先預覽，英國當地的起始售價約新台幣100萬元，與 Renault 5、Renault 4 以及 Vauxhall Corsa Electric 直接競爭，進一步推動 Kia 進軍純電大眾市場。

這款純電小型 SUV 的設計概念已由EV2 Concept搶先預覽，英國當地的起始售價約新台幣100萬元，與 Renault 5、Renault 4 以及 Vauxhall Corsa Electric 直接競爭，進一步推動 Kia 進軍純電大眾市場。

親民價格能打動人心，但規格是否夠力？

Kia EV2 的定價策略顯然是想打破純電車高不可攀的門檻，鎖定更廣泛的消費族群。然而，價格實惠的同時，規格是否能讓消費者點頭？目前 EV2 預計基於 Hyundai 集團的 E-GMP 平台打造，採用 400V 電氣架構，而非 EV6、EV9 那種 800V 高性能系統，代表它的充電速度與續航表現將更貼近日常需求，而非極致性能。推測 EV2 可能搭載 58.3kWh 或更小的 43.3kWh 電池組，續航表現預估會落在 400 公里上下（WLTP），雖然不算頂尖，但在這個級距仍具一定吸引力。畢竟，對於主要在都市內短途通勤的消費者來說，續航不是唯一決定性因素，價格、充電便利性與維修成本同樣關鍵。

內裝部分，EV2 與 EV3 相似，採用數位儀表與中控螢幕整合式設計，螢幕寬度約佔據整個中控台的一半，提升駕駛的數位體驗。

內裝部分，EV2 與 EV3 相似，採用數位儀表與中控螢幕整合式設計，螢幕寬度約佔據整個中控台的一半，提升駕駛的數位體驗。

內裝部分，EV2 與 EV3 相似，採用數位儀表與中控螢幕整合式設計，螢幕寬度約佔據整個中控台的一半，提升駕駛的數位體驗。

外觀與內裝設計：務實但不失新意

電動車時代來臨後，汽車設計開始往簡約與科技感靠攏，Kia 也不例外。EV2 採用家族化的「Opposites United」設計語言，車頭線條流暢，並搭配「爪形」日行燈，讓它在視覺上更具辨識度。車尾則與現有的 EV 家族車款稍作區隔，採用較圓潤且低調的燈組設計。至於內裝部分，EV2 延續 EV3 的數位化風格，配備整合式中控與數位儀表，提供科技感十足的駕駛體驗。當然，概念車上的一些大膽設計，如對開車門、數位側窗資訊顯示等，在量產版本幾乎不可能出現，畢竟這款車的目標是「務實」而非「浮誇」。不過，Kia 可能會透過智慧車機系統、座艙材料選擇以及配備上的小巧思，來提升 EV2 在市場上的競爭力。

EV2 的問世，象徵 Kia 電動車戰略邁入新階段，不再只專注於高端市場（如 EV6、EV9），而是將重心轉向「早期大眾市場」。

▲EV2 的問世，象徵 Kia 電動車戰略邁入新階段，不再只專注於高端市場（如 EV6、EV9），而是將重心轉向「早期大眾市場」。

能否成為國民電動車，仍取決於市場環境

Kia EV2 概念車的亮相與明年的預計發表，無疑為消費者提供了一個全新的電動車選擇，但它是否真的能成為「國民電動車」？這除了取決於 Kia 本身的產品力，還要看市場環境的變化。充電基礎建設的普及程度、政府補助政策，以及競爭對手的反應，都是影響 EV2 成敗的關鍵因素。另外，Renault 5、Renault 4 以及其他小型純電車都在積極布局市場，價格帶也相當接近，這意味著 EV2 必須在產品完整度、品牌信任度以及銷售策略上做得更到位，才能真正吸引消費者買單。


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關鍵字：KIAEV2電動車汽車新車小型國民

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