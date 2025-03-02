Nissan「東瀛戰神GT-R R35」日本正式停售！18年傳奇生涯走到盡頭

圖文／7Car 小七車觀點

對大多數人來說，年滿 18 歲是一件大事，但對汽車來說事實並非如此。尤其是 Nissan GT-R R35 在經歷銷售 18 年的時光，這款跑車終於走到盡頭。經過近 20 年的時間，日本代表性跑車之一 GT-R R35 正式畫下最終篇章。

▲Nissan GT-R R35 在日本停止接單。

Nissan 確認 R35 將在日本停售，並停止接受該車型的訂單，並在官方網站上發布了聲明：「我們已收到大量 Nissan GT-R 的訂單，目前已完成接受計劃生產數量的訂單。我們想向所有客戶自 2007 年發表以來的支持表示誠摯的感謝。」

這項聲明證實了過去以來的猜測，2025 年車將是這款跑車的絕唱。事實上，美規 GT-R 生產於 2024 年 10 月結束，T-Spec Takumi 和 Skyline 車型是最後的限量版車型。GT-R R35 會停產的原因有很多，包含法規問題 (安全、噪音、排放等常見的問題)，目前 R35 在多個市場停售。澳洲和紐西蘭最早於 2021 年 10 月售出最後一輛 GT-R，而歐洲和英國則是在 2022 年 3 月完成。

GT-R 過去以來一直被稱為「哥吉拉」，擁有超級跑車殺手的稱號，在合適的駕駛者手中其性能表現享有盛譽。GT-R R35 在 2007 年東京車展上亮相，延續了 2001 年和 2005 年推出的幾個早期概念版本。

GT-R 的核心一直是其搭載的 3.8 升雙渦輪增壓 V6 引擎，該引擎 18 年販售期間一直不斷地改進。從最初的 473 匹馬力在 2023 年改款後已增至 565 匹馬力，而高性能Nismo車型則是推高至 600 匹馬力的實力。

Nissan GT-R 從 1969 年發表迄今超過 50 個年頭，而 R35 世代首次於 2008 年導入國內市場販售，陸續因應 Nissan 原廠進行配備調整，先後分別推出年式更新的版本，並於 2019 年發表限量 2 輛的 50 周年紀念版本，到 2021 年為止也都有持續供應一般車型，不過裕隆日產在 2022 年初便已經停止引進。