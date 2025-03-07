139萬起、1.5升4缸動力！台灣奧迪「新一代A3 Sportback」升級上市

▲台灣奧迪發表新A3 Sportback小改款上市，共有3車型，售價自139萬起。（圖／記者林鼎智攝，以下同）

記者林鼎智／台北報導

台灣奧迪（Audi）今（7）日正式發表新一代A3 Sportbace，全車系共有3車型，除了內外觀配備升級，動力也皆採1.5升4缸渦輪引擎，正式售價比預售再便宜2萬，自139萬起。

Audi新一代A3 Sportback車系售價

30 TFSI享馭版：139萬

35 TFSI advanced進化版：155萬

35 TFSI S Line運動版：179萬

▲新A3 Sportback內外觀升級，售價也比預售再降2萬元。

全新A3 Sportback換上品牌最新CI識別，包括新款2D平面化廠徽、車頭4環廠徽上移，同時車尾也取消車型等級銘牌（僅保留A3字樣）、並重新設計尾燈，後下擾流也近一步加大增添運動感。

新A3 Sportback全車系標配含3組數位光型變化的LED 極光頭燈組，advanced進化版車型以上則採Matrix矩陣式LED頭燈，後者共有4種燈型變化選擇，並且提供銀箭灰、軍裝綠、星夜藍、赤焰紅等4款車色，搭配重新設計的水箱護罩、主動進氣格柵，讓新A3 Sportback更加動感。

▲新A3 Sportback換上品牌最新CI識別，提供銀劍灰、軍裝綠、星夜藍、赤焰紅等4款車色，另外也重新設計水箱護罩、後下擾流。



車艙方面，全車系標配10.25吋儀表、10.1吋中控螢幕數位虛擬座艙（advanced 進化版車型以上為12.3吋Audi全數位虛擬駕駛座艙plus），並換上新的排檔設計、S Line飾板，另外也增添車門飾板氣氛燈、Sonos音響（15支揚聲器），入門級標配電動尾門、3區恆溫空調、雙前座電動加熱座椅（含4向腰靠），輪圈則自17吋起。

▲新A3 Sportback皆標配數位虛擬座艙、電動尾門、3區恆溫空調、雙前座電動加熱座椅（含4向腰靠）。



動力上新A3 Sportback取消3缸，皆採單一1.5升TFSI 4缸汽油渦輪引擎+48V輕油電系統，30 TFSI車型具最大馬力116匹／22.4公斤米扭力，35 TFSI則是150匹馬力／25.5公斤米扭力，靜止加速破百8.1秒。台灣奧迪表示，過去三年來A3 Sportback佔品牌總銷量平均14.2%，同時A3車主也是最具品牌黏著度，對台灣奧迪可說是重要車款。

即日起至2025年3月9日止，4環豪華掀背Audi A3 Sportback 將於台北華山劇場、台中PARK2草悟廣場及SKM Park Outlets高雄草衙同步展出，展現德系豪華掀背的年輕時尚魅力，

▲動力採單一1.5升4缸汽油渦輪引擎+48V輕油電系統，30 TFSI車型具最大馬力116匹／22.4公斤米扭力，35 TFSI則是150匹馬力／25.5公斤米扭力。