Lexus「旗艦越野休旅」首度導入油電版！綜效408匹、涉水高度不變

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▲影片來源：Lexus



記者林鼎智／綜合報導

Lexus日本原廠針對旗下旗艦7人座休旅LX推出更新，其中LX700h不僅是LX車系首款電動化車型，另外還提供更強調越野風格的Overtrail+版本，後者除了標配的中央差速器外，還有前、後差速鎖定、專屬輪圈及月光沙漠塗裝、專屬內裝色調等。

▲Lexus日本原廠推出LX700h，該車也是LX車系首款電動化車型，並另外提供越野風格的Overtrail+版本（下圖 。（圖／翻攝自Lexus，以下同）



新LX700h搭載新開發的並聯油電動力系統，以3.5升V6雙渦輪引擎、10速自排及帶有離合器的電動發電機組成，具有最大馬力408匹／66.3公斤米扭力、平均油耗9.3km／L，另外原廠還優化GA-F平台，增添專用橫樑、後引擎支架材質，並在考量電池位置下改變備胎位置，而12V電池也從引擎室移到後方，並具有易拆卸維護設計。新LX700h還升級最新的LSS+駕駛輔助系統，在標配全時4輪驅動、油電系統下，車重也自2,710-2,770公斤不等。

▲LX700h以3.5升V6雙渦輪引擎、10速自排及油電系統組成，具有綜效馬力408匹／66.3公斤米扭力、平均油耗9.3km／L表現，原廠也為了因應車種優化GA-F平台。



雖然導入油電動力系統，LX700h仍保有強悍越野性能，配備主動車高控制系統、並將油電系統電池安裝在後座底版處，以上下2片式的防水模組避免電池組進水，使LX700h具有與汽油版本同樣的700mm涉水高度，同時也首次提供低檔位分動箱功能。

▲LX700h保有700mm涉水高度及越野性能，座艙也有12.3吋儀表、中控螢幕，Overtail+版本除了標配的中央差速器外，還有前、後差速鎖定功能。



座艙內則採12.3吋液晶儀表、除了傳統電壓、引擎油量表外，還可自訂介面顯示增壓值、油電電池充電狀態，同時切換駕駛模式與多地形模式時的顯示動畫也有更新，並具有手機無線充電板、電子線傳排檔等設計，目前LX700h日本售價自15,900,000-21,000,000日元不等，折合新台幣約354.3萬-468萬元。

▲LX700h日本售價自15,900,000-21,000,000日元不等，折合新台幣約354.3萬-468萬元。