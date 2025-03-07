2天1夜不限里程！台灣Skoda推出「Enyaq Coup電動車」免費試駕

▲台灣Skoda推出「Enyaq Coupé 純電續航魅力深度體驗」活動，只要透過網站預約，可2天1夜不限里程免費試駕。（圖／翻攝自Skoda，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

Skoda Taiwan即日起至6月15日止，推出Skoda Enyaq Coupe深度試駕活動，對 Enyaq Coupe電動車有興趣的消費者可透過網站（連結請點此）預約2天1夜不限里程免費試駕，完成試駕還可獲得「66大順骰子吊飾」一組、並有機會再抽中Garmin Fenix8 Solar智慧腕錶。

Skoda Enyaq Coupe 85搭載MEB電動車平台，並具有0.235Cd超低風阻係數、WLTC測試規範609公里續航力，是國內170萬級距中唯一進入600公里續航的電動車，滿足日常通勤、長途旅行需求。

▲Skoda Enyaq Coupe85最大續航力達609公里續航力，是國內170萬級距中唯一進入600公里續航的電動車。



Skoda Enyaq Coupe85採用82kWh電池，可支援135kW直流快充，充電10-80%僅需28分鐘，並且在單馬達後驅下具有286匹最大馬力、0-100km／h加速6.7秒表現。車內也採數位儀表、13吋中控螢幕，可支援無線Apple Carplay／Android Auto手機連接，全車標配9氣囊、駕駛輔助系統，並具有570-1,610公升的後行李廂空間。