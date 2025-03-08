BMW「全新品牌體驗店」進駐大直忠泰！首波展純電車4月迎M高性能車

圖文／7Car 小七車觀點

BMW 總代理汎德日前宣布，該集團(汎德永業)旗下的台北汎德正式進駐台北大直「NOKE 忠泰樂生活」，並設立全新「BMW 品牌體驗店」，為消費者帶來更加便利的賞車體驗。此次展區涵蓋多款 BMW 車型，包含純電車款與 BMW M 高性能車型，提供車迷與潛在買家近距離接觸最新車款的機會，展現品牌對未來移動的願景。

本回於 NOKE 忠泰樂生活所設立的 BMW 品牌體驗店，內部以開放式格局打造賞車氛圍，讓訪客不僅能近距離欣賞 BMW 各車型，亦可感受內裝質感與前沿科技。首波展出車款以 BMW i 純電車型為主，包括 iX1 純電休旅與 i5 純電豪華房車，突顯品牌對永續發展的承諾與純電駕馭的特質。

隨著展期推進，今 (2025) 年 4 月將迎來品牌 BMW M 高性能車款，包含 M High Performance 與 M Performance 車型，展現 BMW 在操控樂趣與賽道基因上的技術積累。對於追求操控樂趣的消費者而言，這將是一個難得的機會，能夠親身體驗 BMW M 所帶來的駕駛樂趣與豪華享受。

除了車款展示，BMW 品牌體驗店亦設有原廠精品展區，提供多款獨具風格的時尚單品，讓車迷能將 BMW 品牌精神融入日常生活。此外，展期內還將舉辦多場互動體驗與品牌講座，進一步探討 BMW 對未來移動的發展方向。此展覽將持續至今 (2025) 年 4 月 27 日，對於有意了解 BMW 最新科技與品牌理念的消費者而言，是不容錯過的體驗機會。