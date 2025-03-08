台灣共享租車「有Volvo電動休旅可以選」！格上Go Smart新車上線

圖文／7Car 小七車觀點

格上 Go Smart 共享汽車服務日前宣布正式導入 Volvo XC40 Recharge 純電休旅車，以拓展共享電動車產品陣容。透過此次新增車款與擴充充電網絡，格上進一步強化電動車共享生態圈，提供使用者更多元且便利的綠能移動選擇。

目前，格上 Go Smart 共享車隊已涵蓋全台 19 縣市，擁有近 3,000 台車，並持續調整站點布局以提升便利性。隨著台灣電動車市場需求增長，格上自 2024 年起積極擴展綠能車隊，除了先前導入的 Luxgen n7 以及既有的 8 個品牌、14 款車型外，現今 (2025) 更進一步新增 Volvo XC40 Recharge 作為共享車款選擇。同時，格上也同步強化充電基礎設施，於全台建置多達 150 個快充站點、700 槍充電網絡，以確保用戶可隨時隨地輕鬆充電。

而格上 Go Smart 此次所推出的共享方案，平日每小時租金為新臺幣 264 元，假日為新臺幣 276 元，里程費則為每公里新臺幣 3.5 元。此外，即日起至 3 月底，格上 Go Smart 還提供「油轉電無痛升級」優惠方案，包含：共享新戶單次租達 4 小時，即贈 4 小時租金面額券乙張(平日單張優惠面額 1,056 元，假日優惠面額單張 1,104 元)；既有用戶單次租達 3 小時，即贈 3 小時租金面額券乙張(平日租車單張優惠面額 792 元，假日租車優惠面額 828 元)，進一步鼓勵消費者體驗電動車共享服務。對此有興趣之讀者，詳請可上格上租車官網優惠活動共享車專區查詢。

為了解決電動車使用者最關心的充電問題，格上 Go Smart 還同步推出「隨插即充快充站地圖」，整合全台近 150 個站點、700 支充電槍，讓共享與日租用戶能夠快速找到適合的充電設施。此次合作夥伴包括Evoasis 與 U-Power，提供 DC 快充服務，並採用更便捷的充電方式，使用者無需額外下載充電業者 APP、掃碼或綁定信用卡，只需現場插上充電槍即可進行充電，簡化繁瑣流程，提升使用便利性。

針對台灣市場消費者，格上 Go Smart 不僅提供共享租賃方案，也持續優化日租車服務，推出純電車全車系純電車不分平日假日 6 折再送 200 元折抵券優惠及 Luxgen n7 租金優惠 2,000 元/日(定價 3,800 元/日)與 Volvo XC40 Recharge 最低 2,099 元/日的特別折扣。隨著市場對新能源車的接受度提升，格上表示，期望透過多元的租賃方案，降低民眾從燃油車轉換到電動車的門檻，使共享電動車成為更普及的交通選擇。