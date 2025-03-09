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224萬起！台灣賓士「首波25年式新車」來了　視覺體感科技都升級

▲224萬起！台灣賓士「首波25年式新車」來了　視覺體感科技都升級。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲台灣賓士公布首波25年式新車，以旗下房車C-Class與銷量台柱GLC休旅為主。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

記者張慶輝／綜合報導

Mercedes-Benz台灣賓士日前公布了首波25年式新車，旗下C-Class房車與銷量台柱GLC休旅全車系都迎來多項升級，建議售價分別為224萬起與273萬起，配備升級價值從2.3萬到22.9萬不等，從外觀、內裝到科技配備上都較過去有感提升。

▲224萬起！台灣賓士「首波25年式新車」來了　視覺體感科技都升級。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲C 63 S E Performance加入更狂暴的AMG空力套件，進一步增添熱血氛圍。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

在視覺方面，主要是C-Class的C 63 S E Performance加入更狂暴的AMG空力套件，另外C 43車系也新增AMG造型套件強化運動感，而C 200與C 300則維持標配AMG Line套件；聽覺上則是GLC與其Coupe全車系、C 200以上房車與旅行車均標配Burmester 3D環場音響系統，能透過15支喇叭帶來Dolby Atmos度比全景音效體驗，另外C 300以上的房車與旅行車、還有GLC 300與Coupe車型，前擋與雙前窗都升級隔音玻璃，能享受更靜謐的移動。

▲224萬起！台灣賓士「首波25年式新車」來了　視覺體感科技都升級。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲多數車型都獲得Burmester 3D音響系統，能帶來杜比全景聲體驗。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

至於科技進化方面，包括C 300、C 43、C 63 S E Performance房車與旅行車，以及GLC 300、GLC 43休旅與Coupe車型，都全面搭載了Digital Light多光束智慧型數位頭燈，能帶來Ultra Range遠光燈功能，提供超遠距照明範圍的同時，也能避免造成對向來車眩光，還可透過130萬個微小鏡面帶來260萬畫素的投影畫面，投射專屬迎賓燈效。

▲224萬起！台灣賓士「首波25年式新車」來了　視覺體感科技都升級。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲Digital Light多光束智慧型數位頭燈也是新年式升級亮點之一，能帶來Ultra Range遠光燈功能。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

車內也有科技面的提升，現在有MBUX擴增實境的導航功能，可在實際街景上浮現虛擬箭頭，讓駕駛能更直覺的掌握行進方向；另外GLC與C-Class全車系從25年式起都標配Energizing智慧空氣淨化系統，能主動監測並過濾車內空氣中的有害物質。

▲224萬起！台灣賓士「首波25年式新車」來了　視覺體感科技都升級。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲224萬起！台灣賓士「首波25年式新車」來了　視覺體感科技都升級。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

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