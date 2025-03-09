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盤點3款「以蛇為名美式猛毒超跑」！它出演2部電影　馬力最狂破千匹

圖文／鏡週刊

今年是農曆蛇年，這個象徵智慧、靈活與神秘的生物，也在車壇留下了不少傳奇印記。不少車廠選擇以「蛇」命名他們的極限性能車款，無論是蜿蜒曲折的賽道，還是筆直狂暴的直線加速，這些「蛇系」猛獸都曾叱吒風雲。牠們各自擁有獨特的個性與故事，卻共享同一個特質——「快、狠、準」的操控與驚人的性能。

★經典 Cobra：Shelby傳奇與Mustang的性能進化★

Shelby Cobra不只是性能猛獸，更是電影與文化中的明星——從《玩命關頭》系列到《終極警探》，Shelby Cobra的經典造型經常現身大銀幕，成為無數車迷夢想中的終極機械野獸。

▲Shelby Cobra不只是性能猛獸，更是電影與文化中的明星——從《玩命關頭》系列到《終極警探》，Shelby Cobra的經典造型經常現身大銀幕，成為無數車迷夢想中的終極機械野獸。

談到車壇最經典的「蛇」，絕對不能忽略Shelby Cobra/AC Cobra（眼鏡蛇）。這款誕生於 1960 年代的傳奇跑車，是美國賽車大師Carroll Shelby與英國AC Cars攜手打造的巔峰之作。他們將AC Ace輕量敞篷車型，搭載來自Ford的V8自然進氣引擎，造就當時最狂暴的街道合法賽車。最早的Shelby Cobra採用 4.2L V8自然進氣引擎（輸出 260 hp/37kgm），後來升級至 4.7L，最終的Shelby Cobra 427更搭載 7.0L V8自然進氣引擎（輸出 425hp/66kgm），成為美式性能車的巔峰之一。 而Shelby Cobra不只是性能猛獸，更是電影與文化中的明星——從《玩命關頭》系列到《終極警探》，Shelby Cobra的經典造型經常現身大銀幕，成為無數車迷夢想中的終極機械野獸。

美國賽車大師 Carroll Shelby將英國AC Ace小型輕量敞篷跑車，塞入一顆美式 V8 引擎，創造出當時最狂暴的街道合法賽車。

最早的Shelby Cobra採用Ford 4.2L V8自然進氣引擎（輸出 260 hp/37kgm）。

Shelby Cobra 427 搭載 7.0L V8自然進氣引擎（輸出 425hp/66kgm），成為美式性能車的巔峰之一。

有趣的是，Carroll Shelby 最初構想Shelby Cobra時，並沒有想到這款車會成為美國性能車的象徵。他在 1950 年代末期與 Ford 展開合作，計劃打造一款能夠擊敗歐洲車隊的美式跑車。最終，Shelby Cobra在賽道上成功挑戰 Ferrari，並在 1965 年贏得 FIA GT 世界冠軍，證明美式肌肉車不只適合直線加速，更能在賽道上展現優異的操控。

1993 年Mustang SVT Cobra由Ford特別車輛團隊（SVT）打造，開啟 Mustang 高性能版本的新時代。

「Terminator」SVT Cobra以 4.6L V8 機械增壓引擎爆發 390 hp/54 kgm動力，無論加速性能還是改裝潛力，都令車迷瘋狂。

雖然Ford後來與Shelby深度合作，但Shelby Cobra並非 Ford 產品。然而，「Cobra」這個名字仍被 Ford延攬至Mustang高性能車系，象徵速度與操控的極致。最具代表性的當屬 1993 年的Mustang SVT Cobra，搭載 5.0L V8 自然進氣引擎（輸出 235 hp/39 kgm），由Ford特別車輛團隊（SVT）打造，開啟Mustang高性能版本的新時代。到了 2003年，「Terminator」SVT Cobra更以 4.6L V8 機械增壓引擎爆發出 390 hp/54 kgm動力，無論加速性能還是改裝潛力，都令車迷瘋狂。

Shelby Cobra的眼鏡蛇車標展現出攻擊姿態，象徵著這款車的強悍性能。

▲Shelby Cobra的眼鏡蛇車標展現出攻擊姿態，象徵著這款車的強悍性能。

Shelby Cobra與Mustang Cobra的共同點是由 Carroll Shelby 的影響力所促成，但牠們在機械結構、設計理念和市場定位上截然不同。Shelby Cobra 更像是一台純粹的賽道機器，而 Mustang Cobra 則是肌肉車文化中的街道王者。Shelby Cobra 與 Mustang Cobra 並非同一家族車款，後者是 Ford SVT 部門的自主開發產品，與Shelby Cobra並無直接技術承襲。

★毒蛇橫行：Dodge Viper與 Copperhead★

靈感來自於蛇類的姿態，Dodge Viper展現出作為「美國毒蛇」的速度感與侵略性。

▲靈感來自於蛇類的姿態，Dodge Viper展現出作為「美國毒蛇」的速度感與侵略性。

如果說Mustang Cobra是美式肌肉車的象徵，那麼Dodge Viper（毒蛇）無疑代表了「狂暴派」。Viper 於 1992 年誕生，以極端設計與暴力輸出聞名——第一代車款甚至沒有 ABS、TCS，純粹考驗駕駛技術。牠搭載8.0L V10自然進氣引擎，輸出超過400匹馬力，在當時幾乎無人能完全駕馭這頭猛獸，卻因此成為許多車迷心目中最原始、最純粹的超級跑車之一。

Dodge Viper搭載8.0L V10自然進氣引擎，輸出超過400匹馬力。

Dodge Viper的車尾相當寬大，強化後輪驅動的肌肉跑車姿態，並讓車輛在高速行駛時更具穩定性。

Viper 的誕生其實是一個意外。1988 年，Chrysler 集團內部討論如何在不投入太多資源的情況下，打造一款能吸引目光的「概念車」。設計團隊突發奇想，決定將大排氣量的皮卡車引擎安裝在跑車底盤上，並以「Viper」命名，象徵牠的致命性能。令人驚訝的是，這台概念車在 1989 年底特律車展上亮相後獲得熱烈迴響，促使 Dodge 立即投入量產計畫。

1997 年亮相的Dodge Copperhead Concep概念車主打更輕量、更靈活的操控。

▲1997 年亮相的Dodge Copperhead Concep概念車主打更輕量、更靈活的操控。

Viper在美國車壇無人不曉，但許多人可能沒聽過Dodge Copperhead Concept這部Viper的「小弟」。這款 1997 年亮相的概念車主打更輕量、更靈活的操控，搭載 V6 自然進氣引擎，卻擁有與Viper相似的蛇形外觀設計。然而，Copperhead最終未能量產，其名稱後來被Dodge用於Viper的特定輪胎與配件，讓這款概念車成為充滿神秘色彩的車壇遺珠。

★極速致命：Hennessey Venom GT / F5★

Hennessey Venom GT採用碳纖維與鋁合金結構，並對Lotus Exige原有底盤進行加長、加強，以支撐高達 1,244 馬力的 V8 雙渦輪增壓引擎。

▲Hennessey Venom GT採用碳纖維與鋁合金結構，並對Lotus Exige原有底盤進行加長、加強，以支撐高達 1,244 馬力的 V8 雙渦輪增壓引擎。

說到極速與蛇，怎能不提Hennessey Venom（蛇毒） GT與Venom F5？這款由美國超跑車廠Hennessey Performance打造的終極超跑，最初基於 Lotus Exige改造，並換上 7.0L 雙渦輪增壓 V8 引擎。Venom GT 於 2014 年創下 435.31 km/h 的驚人極速，雖未獲金氏世界紀錄正式認證，卻仍是當時全球最快的量產車之一。後繼車款Venom F5更直接挑戰 500 km/h 的極速門檻，搭載 6.6L V8 Twin-Turbo引擎，輸出高達1,817hp，這條美國「毒蛇」無疑是當今超跑世界最瘋狂的代表之一。

Venom GT 在測試時曾遭遇過幾次引擎爆缸的意外，開發團隊笑稱：「這台車不只像毒蛇，還會反咬我們一口。」

▲Venom GT 在測試時曾遭遇過幾次引擎爆缸的意外，開發團隊笑稱：「這台車不只像毒蛇，還會反咬我們一口。」

Hennessey 對「Venom」這個名稱情有獨鍾，其靈感來自蛇毒的致命特質。事實上，Venom GT 在測試時曾遭遇過幾次引擎爆缸的意外，開發團隊笑稱：「這台車不只像毒蛇，還會反咬我們一口。」

Hennessey Venom F5 的命名來自於「F5 級龍捲風」，象徵這款車的速度極限與狂暴性能。

▲Hennessey Venom F5 的命名來自於「F5 級龍捲風」，象徵這款車的速度極限與狂暴性能。

這些以「蛇」為名的經典車款，各自擁有獨特個性——有的是暴力輸出的賽道猛獸，有的則象徵極速領域的巔峰。Shelby Cobra的經典傳奇、Dodge Viper的狂野不羈，或是Hennessey Venom的極限速度，無不展現出「極端」的本質。無論是動力、操控、極速，還是車迷心中的地位，牠們都如同蛇一般——致命而迷人。

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