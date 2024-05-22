大陸品牌小鵬汽車G9進軍法國！起跳價約新台幣210萬主攻高端市場

圖文／7Car 小七車觀點

中國大陸自主汽車品牌小鵬汽車 (XPeng) 日前於法國巴黎舉行小鵬 G9 上市活動，建議售價為 59,990~73,990 歐元 (約合新臺幣 210~260 萬元) 起，計劃今年 7 月開啟交付，活動現場更同步展出小鵬 G6，並計劃於下個月上市。這更意味著品牌已正式進軍當地，且定位於高端市場，開啟國際戰略新篇章，期望今年底在法國新能源汽車市場所在車型區間實現 3% 的占比。

小鵬 G9 則定位品牌的 SUV 旗艦，其尺碼長寬高分別為 4,891 × 1,937 ×1,680 mm，軸距則為 2,998 mm，全數編成均為雙排 5 座設定，行李廂容積 660 ～ 1,576L（不含車頭 71L 置物容積）。動力配置方面，包含兩種型式，分別為單馬達後驅、雙馬達四驅（前軸為感應式馬達）版本，前者最高輸出 310hp / 43.9kgm，官方 0 ～ 100 km/h 加速 6.4 秒，極速 200km/h。至於四驅車型，有了前軸馬達（最高輸出 235hp / 29.3kgm）的加持，0 ～ 100 km/h 加速來到 3.9 秒，極速同樣為 200km/h。充電與續航方面，小鵬 G9 採用 800V 電氣平台，最高充電功率 430kW，官方資料顯示標準電池至多 20 分鐘可自 10% 充至 80%，車主亦可自訂充電上限。

基於在丹麥、挪威、瑞典、德國等國強勁的銷售表現和產品口碑，小鵬汽車在歐洲地區主要透過完善經銷商網路進一步落地銷售策略。今年底，小鵬汽車將計畫在法國落實 35 個銷售據點，明年希望達到 55 個。屆時，法國消費者到達最近的小鵬銷售門市，不會超過 50 分鐘。

由於中國大陸近期自主品牌發展快速，搭配支持新能源車款的政策，如小鵬這類電動車品牌可謂前仆後繼。在未來發展規劃中，小鵬汽車仍堅持科技為先的主導思想，堅持飽和式研發投入，建構全端自研的核心能力。在用車需求日益個人化與多元化的當下，持續以使用者為導向，以領先智慧科技刷新產業標準。