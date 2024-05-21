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Hyundai高性能電動車「台灣今年50台配額賣光了」259.9萬給你640匹

圖文／7Car 小七車觀點

Hyundai 總代理南陽實業今日 (05/21) 宣布，甫於今年 3 月 5 日正式在台上市的高性能電動車 Hyundai Ioniq 5 N，今年度配額 50 台已全數售罄，充份展現了消費者對純電性能車的熱情，Ioniq 5 N 以其「道路駕馭樂趣」與「賽道操控能力」兩大產品特質深受市場愛戴，南陽實業表示，將積極向韓國原廠爭取更多配額來台以滿足消費者需求。

Ioniq 5 N 擁有更具侵略性的前保險桿設計，透過加大進氣壩的方式來提升性能韻味，同時透過紅色的線條點綴且無論是選擇何種車身顏色，Ioniq 5 N 都有專屬的亮紅色 N 飾條飾條，且特別的是 Soultronic Orange Pearl 雖然標榜的是橘色，但實際看更偏向於紅色。車側部分則可以看到尺碼更大的胎圈，同時加入寬厚的側裙，並同樣搭配紅色元素點綴。車尾方面則可以看到後葉子板的寬體效果，同時後保桿也進行優化升級，導入黑色飾板並延伸至後尾燈，底部則配有空氣氛流器和直立式的霧燈設計。

進入車內，整體佈局與現行販售的標準車型差異不大，不過在儀表板、多媒體觸控螢幕、座椅等細節之處增加了不少的 N 性能化招牌徽識及專屬介面。最大的不同之處在於方向盤採用專屬樣式，同時擁有駕駛模式的按鍵設定。另外駕駛人可以透過方向盤後方的兩個撥桿來實現虛擬換擋，並擁有類似於 i30 N 那樣的換擋震動感。而駕駛人耳邊還會傳來與燃油車相似的排氣轟鳴聲，以及拉高轉速時所帶來的悅耳聲音。當然，車主也可以準備自己錄製好的聲浪供車輛使用。

動力方面，Ioniq 5 N 動力系統由 N Performance 部門調校，搭配前、後雙馬達電動四驅系統，擁有 640.9hp 的最大馬力、78.5kgm 的峰值扭力輸出，原廠宣稱，0-100km/h 加速僅需 3.4 秒、最高極速可達 260km/h，搭配專屬調校煞車系統，擁有加大通風碟盤與四活塞卡鉗、高摩擦係數來令片，僅需 33.7 公尺就能完成 100km/h 煞停。變速箱配置方面，Ioniq 5 N 搭載可模擬 8 速 N DCT 雙離合器變速箱，檔位切換反應的 N e-Shift 電子換檔回饋，搭配 N Active Sound+，可提供 2.0T 渦輪增壓引擎的排氣聲浪，甚至還可模擬 N 2025 Vision Gran Turismo 概念電動賽車或者噴射戰鬥機音效，給予不同的駕馭樂趣。

此外，Ioniq 5 N 還提供競速模式 (Drag Mode) 、賽道模式 (Track Mode) 兩種電池管理模式與衝刺模式 (Sprint Mode) 、耐力模式 (Endurance Mode) 兩種賽道駕馭模式共 4 種模式供駕駛者選擇，同時擁有專屬 N 彈射起步與 N 超增壓模式，N 彈射起步功能可用最大動力輸出；N 超增壓模式 (N Grin Boost) 則可透過按下方向盤的按鈕，於 10 秒內可釋放最大動力輸出，解除性能封印。亦標配 N 扭力分配系統，可調整前後軸扭力輸出，並細膩調整動能回收系統運作模式的 N Pedal，更可模擬後驅車操駕特性，以及可分配後軸左右兩輪扭力分配的 e-LSD 電子限滑差速器、N 動能再生制動系統、LBF 賽道專用左腳煞車功能等列為標準配備。

充電規格方面，Ioniq 5 N 以 HYUNDAI E-GMP 電動車平台為基礎，適用 800V 高壓電系規格，可支援 350kW 高功率 DC 直流充電，電池容量加大提升至 84kWh，由 10% 至 80% 充電僅需 18 分鐘即可完成。

國內市場方面，Hyundai 總代理南陽實業選於今年 3 月 5 日之 2024 Hyundai 汽車年度媒體餐敘活動現場宣布，正式導入品牌首款高性能電動 SUV Ioniq 5 N，提供單一車型編成，正式預售價新臺幣 259.9 萬元起。而 Ioniq 5 N 的引進代表著 N Performance 性能品牌正式進軍國內，帶給消費者 Hyundai 賽道科技 DNA，以駕駛者為中心而建立出的極致駕馭樂趣。

圖右至左依序為南陽實業徐伯達總經理、南陽實業吳清源董事長、 Hyundai 汽車亞太地區營運長金成男以及長官貴賓共同合影。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：小七車觀點Hyundai現代IONIQ5N電動車掀背車鋼砲高性能汽車新車南陽台灣配額年度

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