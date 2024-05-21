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奧迪「新RS6 e-tron」預告明年登場　鎖定BMW M5、AMG EQE53

▲奧迪A6 e-tron Concept上海車展亮相。（圖／翻攝自Audi）

▲奧迪傳出明年將推出RS6 e-tron，瞄準高性能電動房車級距，圖為A6 e-tron Concept。（圖／翻攝自Audi，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

瞄準高性能電動房車級距，奧迪（Audi）即將推出RS6 Sportback e-tron，該車競爭對手包括BMW M5 PHEV、賓士AMG EQE53等，原廠預計最快在明年亮相，包括Avant旅行車版本，並在2025年下旬開賣。

新RS6 e-tron近日頻頻在紐柏林賽道被捕獲，外觀上相較A6 e-tron Sportback更具肌肉感，擁有家族象徵的單體式盾形水箱護罩、同時還有更侵略的蜂巢式下氣壩、分離式頭燈、水平鰭片進氣口。其他特色還包括紅色卡鉗、運動化側裙與前下擾流，車尾則採全寬式OLED尾燈、聳立的後下擴散器等，營造出侵略性能。

▲奧迪RS6 e-tron預想圖。（圖／翻攝自Carscoops）

▲新RS6 e-tron也會有旅行車版本，將搭載PPE平台，具有800V電能架構，可支援270kW直流快充，圖為RS6 e-tron預想圖。（圖／翻攝自Carscoops）

座艙部分，則有望與Q6 e-tron同樣採11.9吋數位儀表、14.5吋中控螢幕與可選配的10.9吋副駕座螢幕，具有無線Apple Carplay／Android Auto及具有AR擴增實境抬頭顯示器等，並且將配備運動化3幅平底方向盤、運動化賽車桶椅等。

新RS6 e-tron將搭載PPE平台，具有800V電能架構、並可搭載100kWh鋰電池、支援270kW直流快充，PPE平台也適用運動化的主動阻尼系統、氣壓懸吊，預料在雙馬達全輪驅動設定下，RS6 e-tron有望達到850匹。

▲奧迪RS6 e-tron間諜照。（圖／翻攝自Carscoops）

▲奧迪RS6 e-tron間諜照。（圖／翻攝自Carscoops）

▲RS6 e-tron近來在紐柏林賽道測試頻頻，預料在明年下旬開賣。（圖／翻攝自Carscoops）

關鍵字：汽車電動房車Audi奧迪RS6e-tron性能4門PPE雙馬達全驅賓士M5

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