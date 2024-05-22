「福特跨界休旅」推出新2.0渦輪油電！官網亮相更名Mondeo運動版

▲長安福特官網宣布EVOS更名為Mondeo運動版。（圖／翻攝自福特）

記者徐煜展／綜合報導

今年4月在北京車展亮相的Ford福特Mondeo運動版，其前身就是來自Evos，近來已在大陸長安福特官網上線，除了換上Mondeo運動版新名字外，新車動力採用更有競爭力的2.0升渦輪油電，預計6月上市開賣！

▲目前仍是大陸專屬的新一代Mondeo，Evos特地換上新名字來與Mondeo作更多連結。

讓台灣福特迷流口水的Evos跨界休旅，已在大陸正式換上Mondeo運動版新名字，其尺碼4,920x1,920x1,600mm、軸距2,945mm，擁有比Focus Active更寬敞的車室舒適空間。

▲新車預計6月大陸開賣，換新名字還有新動力。

喜迎新車即將上市開賣，Mondeo運動版採用喜氣、亮眼的黃色作為主打，外型設計上與過去的Evos差不多，顏值相當帥氣，凹凸有致的鈑件帶來豐富的視覺立體感。

新動力來自關鍵的油電系統，與日前發表的Edge L同樣配置，採2.0升渦輪引擎，結合電動馬達，搭配E-CVT變速箱，馬力部分將來到288匹，透過優化升級的鋰電池組，在節能、性能效率上都擁有不錯的表現。