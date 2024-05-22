▲台灣和泰低調下架UX300e電動休旅，僅剩RZ450e孤軍奮戰。（圖／翻攝自LEXUS）

記者徐煜展／綜合報導

台灣LEXUS電動車僅剩1款了！UX300e低調從官網下架停售，未來想要買LEXUS電動車僅剩RZ450e，隨著UX300e下架代表階段性任務結束，或許在暗示RZ入門款的300e有望登台來補位？

不同於TOYOTA bZ4X、LEXUS RZ的新世代e-TNGA最新技術，UX300e當時是以UX的油車平台轉型成電動車，售價為192.5萬，眼看台灣電動車競品對手推陳出新，加上UX300e在台灣每月掛牌數平均不到10台，或許在世代戰略考量下，原廠忍痛將UX300e停售。

▲台灣UX300e停售，或許在暗示RZ300e入門款有望登台。

隨著UX300e停售，台灣和泰電動車剩下167萬TOYOTA bZ4X與279萬的LEXUS RZ450e等2款選擇，值得一提的是，海外除了RZ450e，於去年發表更具價格優勢、更入門的RZ300e，以大陸規格參考，RZ300e採單馬達前驅配置，採71.4kWh電池組，輸出為204匹馬力、27.1公斤米扭力，大陸CLTC續航力來到614km，折合新台幣152萬起。