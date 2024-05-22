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179萬、新增6人座！Mazda「全新CX-90休旅發表」　未來將取代CX-9

▲CX-90

▲Mazda CX-90旗艦休旅正式開賣！（圖／記者徐煜展攝）

記者徐煜展／綜合報導

台灣Mazda於5月22日正式發表第2款豪華休旅CX-90，與去年的5人座CX-60不同，身為旗艦的CX-90用料不僅更講究，還提供寬敞的3排7人座配置，全車系採3.3升6缸渦輪搭配48V輕油電。今日發表提供3款車型，還有驚喜更舒適的6人座版本首次曝光。

▲CX-90（圖／記者徐煜展攝）

▲cx-90

▲cx-90

▲全車系採3.3升6缸渦輪搭配48V輕油電，提供5種車色，紅、白、灰需加價選配。

Mazda CX-90車型售價

33T AWD Elite：179萬
33T AWD Premium：203萬
33T AWD Premium Captain Seat 6人座 ：211萬

隨著Mazda CX-90正式登台，未來同樣7人座的CX-9恐被取代，台灣CX-90提供3款車型，售價211萬起，雖與去年的CX-60採同樣的3.3升6缸渦輪、8速變速箱，不過台灣CX-90可是一口氣導入高輸出版本，比起CX-60擁有更充沛的動力表現，還有豪華的7人座空間。

▲CX-90（圖／記者徐煜展攝）

▲稅金雖然得多負擔一些，但車價設定比其他豪華品牌便宜不少。

台灣Mazda全新的CX-90在價格設定頗有誠意，CX-90尺碼5,100x1,994x1,735mm、軸距3,120mm，與德系的BMW X7、賓士GLS、Audi Q7相近，不過CX-90開價約落在200萬出頭，比起小一號5人座的BMW X5、賓士GLC還便宜。

▲CX-90（圖／記者徐煜展攝）

▲CX-90（圖／記者徐煜展攝）

▲車室質感不輸其他豪華品牌，舒適配備應有盡有。

源自CX-60的Mazda最新家族座艙設計，以12.3吋多媒體液晶螢幕搭配12.3吋數位儀錶、HUD抬頭顯示，數位科技感討喜，空調介面保留一部分的實體操作，在使用上較為就手，配備來說也相當豐富，面積涵蓋第2排的全景天窗、電動調整方向盤等，前、後座都配有恆溫空調，體恤第3排乘客貼心的出風口設計，展現旗艦車該有的風範與高質感水準。

▲CX-90

▲CX-90

▲CX-90（圖／記者徐煜展攝）

▲CX-90（圖／記者徐煜展攝）

▲內裝與CX-60相同提供高質感的暖沙棕配色，6人座擁有更舒適的空間。

6人座版本主打更舒適機能，第2排座椅採獨立雙座，具有通風功能與第2排多功能扶手與杯架。

▲CX-90（圖／記者徐煜展攝）

▲CX-90（圖／記者徐煜展攝）

▲動力提升到345匹馬力、51公斤米扭力。

源自與CX-60相同的3.3升6缸渦輪配上48V輕油電、8速變速箱、縱置引擎後驅平台，不過台灣原廠相當有誠意為CX-90直接一口氣引進高輸出版本，相較CX-60的284匹馬力、45.9公斤米扭力，台灣CX-90提升到345匹馬力、51公斤米扭力。

▲cx-90

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▲李雪線上課程。（圖／攝）

關鍵字：MazdaCX-60CX-70CX-90CX-9SUV休旅7人座六缸引擎後驅CX-80CX-30

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