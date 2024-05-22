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今年登台！奇瑞新「中型5人、7人座休旅」開賣　1.5升渦輪油電折合新台幣56萬

▲大陸奇瑞上市新風雲T9中型休旅。（圖／翻攝自奇瑞）

▲大陸奇瑞上市新風雲T9中型休旅。（圖／翻攝自奇瑞）

記者徐煜展／綜合報導

預計今年叩關台灣的大陸奇瑞品牌，近來在當地推出全新的風雲T9中型休旅，採用趨勢的1.5升渦輪PHEV插電式油電，涵蓋5人、7人座市場，折合新台幣56萬起！奇瑞品牌預計今年導入台灣，近來開始與台灣媒體互動，也持續在官方臉書作宣傳。

▲大陸奇瑞上市新風雲T9中型休旅。（圖／翻攝自奇瑞）

▲奇瑞積極籌備登台行程，持續在官方臉書互動宣傳，藉以打開在台灣討論度。

大陸奇瑞品牌正在籌備登台行程，除了持續在官方臉書宣傳，近來也開始與台灣媒體互動，預計導入旗下奇瑞、Jaecoo、Omoda三個品牌，不過到目前為止，都尚未宣布台灣代理商，以及導入車款。

▲大陸奇瑞上市新風雲T9中型休旅。（圖／翻攝自奇瑞）

▲大陸奇瑞上市新風雲T9中型休旅。（圖／翻攝自奇瑞）

▲大陸奇瑞上市新風雲T9中型休旅。（圖／翻攝自奇瑞）

▲風雲T9休旅進攻主流中型休旅級距，採1.5升渦輪油電，提供5、7人座配置。

近來奇瑞在大陸發表最新的風雲T9休旅，尺碼4,795x1,930x1,738mm、軸距2,770mm，7人座版本把車高拉長至1,741mm，外型設計不呆板、老氣，在當地提供4款車型，人民幣開價12.99～16.99萬，折合新台幣56～74萬。

動力採用第5代的1.5升渦輪PHEV油電，繳出360匹綜效馬力，7.7秒完成破百加速衝刺，CLTC純電續航力達120km。內裝設計上也不陽春，座椅採3Dmesh麂皮絨包覆，採用15.6吋的液晶螢幕與數位儀錶，並具備AI智慧互動功能、輔助駕駛科技。

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關鍵字：奇瑞Tiggo 8Chery7人座JaecooOmoda E5T9

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