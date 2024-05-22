▲HONDA ZR-V在日本撞測好評！台灣日前曝光註冊資訊，暗示有登台可能。（圖／翻攝自智慧商標財產局）

記者徐煜展／綜合報導

海外定位比CR-V便宜的HONDA全新ZR-V休旅，近來送測日本JNCAP獲得5星好評，這款高人氣ZR-V休旅，日前也在台灣曝光註冊資訊，說不定未來有望看到ZR-V登台，壯大台灣本田休旅陣容。

▲ZR-V在JNCAP安全測試表現突出。（圖／翻攝自JNCAP）

HONDA ZR-V在日本JNCAP獲得認證肯定，在重點的事故緊急系統、車輛撞擊、預警防護功能等三大區塊，分別取得100%、88%、99%成績，最終以94%、187.41高分奪下5星評價（滿分為100%、197分）。

定位在HR-V與CR-V之間的ZR-V，在海外擁有超高人氣，不僅擁有出眾、跑格的外型，其4,568x1,840x1,621mm尺碼、2,655mm軸距比HR-V擁有更好的空間規劃。

▲海外ZR-V提供1.5升渦輪、2.0升油電。

ZR-V在海外有1.5升渦輪、2.0升e:HEV油電，若有望以國產上市，那ZR-V休旅將帶來比CR-V更入門售價定位，以日本售價參考，ZR-V折合新台幣售價大約落在60多萬左右。