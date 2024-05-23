賓士主管級車型「化身西裝暴徒」！德知名改裝廠推出新E-Class套件

圖文／7Car 小七車觀點

德國知名性能改裝汽車廠 Brabus 近日宣布針對 W/S214 世代 Mercedes-Benz E-Class 推出專屬改裝套件，除了讓外觀看起來更加具有運動感，更推出 E 220 d 柴油車型專屬的性能模組，讓車主展現個人魅力。

外觀方面，Brabus 所推出的 E-Class 專屬改裝套件提供能有效地減少並克服汽車高速行駛時空氣阻力的前擾流板，保險桿左右兩側嵌入的日間行車燈更增加視覺張力，車側可見配備上 21 吋 Brabus Monoblock Z “Platinum Edition” 十輻造型輪圈，搭配前 255/35 ZR21、後 285/30 ZR21 的 Continental SportContact 7 輪胎，車尾下方則擁有直徑達 90 毫米的雙邊雙出圓形黑鉻排氣尾管。

內裝方面，W/S214 世代 E-Class 內裝鋪陳與 EQE 純電車非常神似，同樣具有結合科技及豪華的數位駕駛艙設計，最大的差別在於選擇使用隨儀表台輪廓延伸的冷氣出風口造型，而非 EQE 的渦輪形狀。列為選配的 MBUX Superscreen 超寬幅螢幕提供多元的娛樂與車輛設定，導入 MBUX Entertainment Plus，擁有 5G 傳輸技術，更可下載如 “TikTok” 或 “Angry Bird” 等應用程式。在中央上方更設有一個自拍的鏡頭，在車輛靜止時可讓駕駛使用 Webex 參加在線視頻會議、拍攝等活動，同時具備駕駛員監測功能，可主動調節副駕駛銀幕亮度以減少駕駛員分心。

Brabus 原廠亦表示針對歐洲市場頗為熱門的 E 220 d 柴油車型推出專屬 PowerXtra D22 改裝軟體模組，使其最大輸出自原先的 197hp/440Nm 提升至 230hp/480Nm。

Brabus 自 1977 年建廠至今已滿 46 年，原先以改裝 Mercedes-Benz 以及 Mercedes-AMG 車款而聞名，後來也有針對 Smart、Maybach 以及 Rolls-Royce 等品牌產品進行改造，同時還有專門修復骨董車的 Brabus Classic 部門。國內由三一國際擔任總代理，販售如 Brabus Rocket 900、800 Adventure XLP、G 800、S650 Pullman 等多量稀有車款，為層峰消費族群提供更極端的坐駕選擇。