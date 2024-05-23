▲福斯宣布暫緩ID.7電動房車在美上市，主因是電動車買氣低迷，在昂貴售價下恐造成銷售緩慢。（圖／翻攝自Volkswagen，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

受到電動車買氣低迷影響，福斯（Volkswagen）原廠宣布延後ID.7在美國、加拿大的上市時程，並且沒有公告明確上市日期，讓這款擁有Passat車格的中大型電動房車暫時無緣登陸北美。

福斯ID.7自去年秋季就陸續在歐洲、大陸上市，原本也預定在今年於美國開賣，不過隨著美國電動車市場銷售低迷，加上從德國Emden工廠進口下並無購車補助，也使福斯將ID.7上市緊急喊卡，更有傳聞福斯打算將ID.7從德國進口改為在美生產，交由田納西州的Chattanooga工廠負責，與ID.4同一產線。

▲ID.7與Passat尺碼相近，但在空力設計下僅具有0.23Cd超低風阻表現。



福斯ID.7搭載MEB電動車平台，車長4,961mm，軸距2,966mm，外觀具有流線斜背造型、橫貫式頭尾燈組，在平整化車門把手及空力設計下，具有0.23Cd超低風阻係數；座艙則有三幅式多功能方向盤、電調加熱通風座椅、小型數位儀表、15吋中控螢幕、Harman Kardon頂級音響系統等。

▲目前ID.7並無確切在美上市時程。



ID.7在歐洲共有Pro、Pro S兩款車型，皆採單馬達後輪驅動（282匹），其中入門Pro採82kWh鋰電池，具有WLTP 615公里續航表現、可支援170kW直流快充；Pro S則採容量更大的91kWh電池，續航力來到700公里，並可支援200kW直流快充。