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【周焦點】TOYOTA Altis、Mazda CX-90開賣　大改款MG HS現身　三陽新車上市

▲本周TOYOTA Altis推新動力、Mazda CX-90上市、大改款MG HS與ZS現身。（圖／翻攝自各車廠）

▲本周TOYOTA Altis推新動力、Mazda CX-90上市、大改款MG HS與ZS現身。（圖／翻攝自各車廠）

記者徐煜展／綜合報導

台灣和泰於本周帶來新TOYOTA Altis GR Sport，透過引擎、配備升級，帶來不少賣點；Mazda上市旗艦豪華CX-90休旅，售價壓低至180萬有找；海外近來驚喜捕獲到新一代MG HS、ZS休旅，最快有望今年發表！

▲本周TOYOTA Altis推新動力、Mazda CX-90上市、大改款MG HS與ZS現身。（圖／翻攝自各車廠）

▲台灣新TOYOTA Altis GR Sport上市！動力、配備升級很有感。

新的TOYOTA Altis GR Sport來了（連結），換上2.0升自然進氣引擎，取代原本的1.8升Altis GR Sport，動力、配備升級，價格相比1.8升才小漲3萬來到91.5萬，新2.0升動力提升至170匹馬力、20.4公斤米扭力，還有不少好料配備加持。

▲本周TOYOTA Altis推新動力、Mazda CX-90上市、大改款MG HS與ZS現身。（圖／翻攝自各車廠）

▲全新Mazda CX-90豪華休旅登場，入門款180萬有找引起不少討論。

Mazda全新旗艦CX-90上市（連結），全車系採3.3升6缸渦輪，提供3款車型，發表會帶來驚喜的6人座車型，同時也宣告入門款下殺到180萬有找，價格逼近CX-9，未來CX-90可能將直接取代CX-9位置。

▲本周TOYOTA Altis推新動力、Mazda CX-90上市、大改款MG HS與ZS現身。（圖／翻攝自各車廠）

▲台灣原廠釋出新年式IONIQ 5、6電動車。

Hyundai南陽電動車又有新選擇，原廠宣布24年式IONIQ 5電動休旅、IONIQ 6電動跑車到港（連結），新年式IONIQ 5、6皆搭載E-GMP平台、具有800V電能架構及V2L車內外供電功能，18分鐘就能完成電量10-80%充電，售價自159.9萬起。

▲本周TOYOTA Altis推新動力、Mazda CX-90上市、大改款MG HS與ZS現身。（圖／翻攝自各車廠）

▲國外驚喜捕獲到新一代MG HS測試車。（圖／翻攝自《Drive》）

台灣熱賣的MG HS、ZS，海外捕獲到疑似新一代測試車身影（連結），主力的MG HS外型變得更帥、更跑格，與旗下的榮威RX5有不少相似度，並預計搭載集團最新的1.5升PHEV動力，海外最快有望今年發表上市！

▲本周TOYOTA Altis推新動力、Mazda CX-90上市、大改款MG HS與ZS現身。（圖／翻攝自各車廠）

▲SYM三陽新一代DRGBT上市開賣。

三陽SYM發表第2代DRGBT（連結），新車也是台灣首款獲得德國紅點設計大獎的機車，此次共有4款車色，外觀融入仿生龍的設計，首購優惠價11.45萬起，Keyless免鑰匙版則是11.75萬。三陽也針對DRGBT上市首購提供三重送，包括36期0利率、購車金3,000元（直扣）、分期再送500萬安心險。

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▲李雪線上課程。（圖／攝）

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