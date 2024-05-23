「新一代MG3掀背」歐洲開賣！油耗22.7km／L　折合新台幣70萬

▲新一代MG3於歐洲西班牙開賣，提供3款車型。（圖／翻攝自MG）

記者徐煜展／綜合報導

繼日前英國上市後，同樣在歐洲市場的西班牙也喜迎新一代MG3上市，針對TOYOTA Yaris、Mazda2而來，新一代MG3不僅在價格上佔了優勢，更帶來全新世代的1.5升油電引擎，繳出亮眼的22.7km/L平均油耗。

▲MG3開價先取得優勢，鎖定對手TOYOTA Yaris。

新一代MG3於西班牙提供3款車型，統一採1.5升油電動力，售價19,990、21,490、22,900歐元，折合新台幣約70、75、80萬，作為同級對手參考，TOYOTA Yaris、雷諾Clio在歐洲入手價約落在折合新台幣85、91萬左右。

▲全車系採省油的1.5升新油電、10.25吋多媒體螢幕。

入門款配備還不算太陽春，採15吋鋁圈、7吋儀錶、10.25吋多媒體螢幕等配置，具備趨勢的輔助駕駛科技；中階款升級16吋鋁圈、電動摺疊後視鏡、後座出風口、Keyless免鑰匙等；高階擁有LED頭燈、360度環景、皮革方向盤、盲點偵測等。

新一代MG3以1.5升自然進氣引擎，搭配1.83kWh電池組，採3速自排變速箱，提供標準、ECO、運動3種駕駛模式，具有191匹綜效馬力，8秒左右完成破百加速衝刺，重點的油耗達到22.7km/L表現。