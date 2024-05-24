福斯「最強前驅Golf」5／31亮相！超殺扮相、還有紐柏林賽道模式

▲福斯新一代Golf GTI Clubsport預告5／31登場，將成歷代最強前驅Golf。（圖／翻攝自Volkswagen，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

福斯（Volkswagen）預告將在5/31發表新一代Golf GTI Clubsport，原廠也釋出預告，並形容新Golf GTI Clubsport將具有強悍的動力與頂級運動化懸吊，將成為有史以來最強的前驅Golf。

雖然福斯並未說明新Golf GTI Clubsport的數據，但考量到現行款GTI已來到265匹，更強悍的Clubsport則有望從先前的300匹再次提升。不僅如此，該車也會配備適合紐柏林道的專屬駕駛模式，同時還會有更優化的底盤設定與DCC主動控制底盤系統（選配）。

▲新Golf GTI Clubsport前保桿樣式更侵略，並配備Akrapovic排氣管、19吋輪框，另外也有專屬的紐柏林賽道模式，預料底盤及DCC主動控制底盤系統也會優化升級。



外觀方面，從預告圖中可看到新Golf GTI Clubsport重新設計前保桿，換上可發光廠徽及頭燈造型，前保桿進氣壩也有更侵略的導流片、車尾也有更大的掀背擾流，搭配Akrapovic排氣管、後下擴散器與19吋Queenstown輪圈，另外還可選配更輕的鍛造輪圈，讓視覺與操控更兇悍。

車內則有換上更大的中控螢幕，並具有內建ChatGPT功能的資訊娛樂系統，真皮方向盤也與Golf一般車型一樣具有實體按鍵，雙前座則有一體式頭枕設計。

福斯也釋出限定版GTI Clubsport 24耐賽車，該車將在紐柏林猜家ADAC 24小時耐久賽，具有343匹馬力、寬體空力與1,170公斤超輕車重，並且採用Shell新款E20酒精燃料，屆時將鑲上50號的參賽數字下場。

▲福斯也釋出限定版GTI Clubsport 24耐賽車，該車具343匹馬力，採E20酒精汽油。