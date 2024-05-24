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美藍寶堅尼Urus召修逾2000輛　151km／h高速行駛引擎蓋恐脫落

▲Lamborghini Urus Performante發表。（圖／翻攝自Lamborghini）

▲美國Lamborghini針對2023-2024出廠的Urus Performante、Urus S召修，起因是引擎蓋閂鎖撞針鉚釘製程瑕疵，恐在高速151km/h時掀起、最嚴重導致引擎蓋脫落。（圖／翻攝自Lamborghini，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

北美藍寶堅尼（Lamborghini）Urus近日發布召修，起因是引擎蓋閂鎖撞針鉚釘製程瑕疵，可能導致在超過151km/h高速時導致引擎蓋脫落，受影響的包括2023-2024出廠的Urus Performante、Urus S，共召回2,133輛。

根據NHTSA文件，該瑕疵是因為供應商製程不一致，使引擎蓋閂鎖撞針固定在車輛上的鉚釘可能產生形變，當車速車過151km/h時，可能導致引擎蓋與前保桿間有小縫隙，在強大的氣流下可能導致閂鎖機構失效、引擎蓋上掀，最嚴重可能使引擎蓋脫落，有安全疑慮。

▲Lamborghini Urus Performante發表。（圖／翻攝自Lamborghini）

▲今年2月有發生一起印尼Urus車主引擎蓋脫落情況，主因是引擎蓋閂鎖撞針固定在車輛上的鉚釘，在高速行駛下可能產生形變。

儘管藍寶堅尼認為該問題只有2%車輛受影響，但在去年8月就首次收到該瑕疵問題，歐洲曾有2起Urus引擎蓋與前保桿未對齊的案例，並在今年2月一輛印尼Urus發生高速行駛引擎蓋完全脫落的情況，也讓藍寶堅尼重起調查。

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關鍵字：汽車休旅跑車藍寶堅尼LamborghiniUrusPerformanteS召修引擎蓋

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