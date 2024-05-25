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BMW「超帥復古重機」概念亮相！搭2.0升水平對臥、將成排量最大

▲影片來源：BMW Motorrad

記者林鼎智／綜合報導

BMW Motorrad二輪部門近日在Concorso d’Eleganza Villa d’Este展上推出R20 Concept概念重機，暗示將推出比R18定位更高、並且搭載排氣量更大的2.0升Boxer水平對臥引擎。

▲BMW R20 Concept概念重機。（圖／翻攝自BMW）

▲BMW Motorrad推出R20 Concept概念重機，有望取代R18成為品牌排氣量最大車款，搭載2.0升Boxer水平對臥引擎。（圖／翻攝自BMW Motorrad，以下同）

雖然BMW並未透露R20 Concept的規格，但確定該車的引擎採用新零件，像是汽缸頭、皮帶蓋、油冷排等，並且將部分油管隱藏起來，讓外型更加流線簡潔。

外觀上，R20概念重機也有亮眼的亮紅色鋁製油箱、鍍鉻飾板、外露式傳動軸及3D列印的頭燈飾板等，並且搭載17吋黑色輪圈、2合2排氣管，煞車系統則採前6活塞、後4活塞卡鉗，其他則還有全彩儀表、Alcantara麂皮座椅等。

▲BMW R20 Concept概念重機。（圖／翻攝自BMW）

▲BMW R20 Concept概念重機。（圖／翻攝自BMW）

▲BMW R20 Concept概念重機。（圖／翻攝自BMW）

▲BMW R20 Concept概念重機。（圖／翻攝自BMW）

▲R20透過隱藏油管、亮粉紅油箱與俐落線條，具有搶眼的復古街車風格，原廠也表示該車重新設計車架、並採用新的引擎零件。

另外，BMW Motorrad也強調R20 Concept具有完全重新開發的車架與全可調Ohlins前後避震，Paralever懸吊系統還採用新的雙搖臂設計，其中一支搖臂由鉻鉬鋼製成，其他則由鋁合金材質來減輕重量。

目前BMW對R20 Concept是否量產相當保密，但若順利上市，將刷新現行R18的1,802c.c.排氣量，成為BMW重機中排量最大的車款。

▲BMW R20 Concept概念重機。（圖／翻攝自BMW）

▲BMW R20 Concept概念重機。（圖／翻攝自BMW）

▲R20 Concept的Paralever懸吊系統還採用新款雙臂設計，其中一支搖臂由鉻鉬鋼製成，其他則由鋁合金材質來減輕重量。

▲BMW R18 。（圖／翻攝自BMW Motorrad）

▲R20 Concept概念車與R18風格不同，有機會成為BMW二輪排氣量最大車款，圖為BMW R18 。

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關鍵字：汽車BMW重機MotorradR20Concept概念水平對臥Boxer排氣量復古風格巡航街車

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