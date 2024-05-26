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吉普「輕油電四驅跨界休旅」歐洲亮相！前後加裝馬達越野沒問題

圖文／7Car 小七車觀點

Stellantis 集團旗下美國越野品牌 Jeep 於今年稍早預告專攻歐洲市場的 Jeep Avenger 將增添全新的 4xe 車型後，近日 (05/22) 於官方網站宣布正式推出搭載 48V 輕油電混合技術搭配四輪驅動的 Jeep Avenger 4xe 車型，原廠預計將於 2024 年第四季正式開放訂購，以滿足歐洲市場消費者對越野及性能的需求。

Jeep 曾在 2022 年巴黎車展上首度公開展示 4xe 的概念車型，在外觀方面，本次公開的量產車實照也表明整體設計大量承襲概念車的外觀。從圖片中可以看到 4xe 加入專屬的空力套件設計，包含面積更大的氣壩運動化保險桿，新增亮綠色的飾條點綴。另外為了增強其越野能力，其也換上全地形越野胎以及舉升套件，整體越野運動風格更加濃厚。

車內方面採用較為前衛的極簡風格，取消美式車款慣有的大量實體按鍵介面，中控台以液晶儀表板搭配懸浮式觸控螢幕為主軸，僅留下必要的實體功能按鍵來增添實用性。消費者可選擇 7 吋或是 10.25 儀錶，提供更清晰的 MHEV 駕駛資訊。

全新的 Jeep Avenger 4xe 將承襲 Avenger e-Hybrid 的動力系統，搭載1.2 THP 渦輪增壓直列三缸汽油引擎，結合前軸的 21 千瓦的電動馬達，再於後軸加入另一顆相同 21 千瓦的馬達，這項配置讓 Avenger 首度有四輪驅動的功能，亦成功讓該車在市場上擁有更獨特的賣點，有望使其在歐洲市場成為少數具備四驅系統的小型 SUV。此套油電系統的汽油引擎同樣透過 6 速 e-DCS 雙離合器電動變速箱驅動前輪，沒有相關的機械硬體連接到僅由電動馬達驅動的後輪。而雖然它不是插電式混合動力車型，且電動馬達相對較小，但 Jeep 官方表示 Avenger 4xe 車型亦能夠在低速下以純電力行駛。

動力性能方面，Jeep Avenger 4xe 透過上述動力系統結合後，系統綜效最大馬力可輸出 136hp 與高達 1,900Nm 的峰值扭力，結合 6 速 e-DCS 雙離合器變速箱，原廠宣稱，其 0-100 公里/小時加速僅需 9.5 秒，最高極速可達 194公里/小時。與 Avenger e-Hybrid FWD 版本相比，全新的 Avenger 4xe 車型最大馬力提升 36hp 最大扭力亦提升了 25Nm，為 Avenger 混合動力系列樹立了新的標桿。

Jeep Avenger是 Jeep 轉向新能源品牌的開山之作，先後推出了 EV 及 e-Hybrid 等動力，但上述兩者均採用前輪驅動設定，與向來強調四輪驅動越野風格的 Jeep 來說確實不夠硬派，也因而催生了全新 Avenger 4xe 車型的誕生。Jeep 品牌歐洲區域負責人 Eric Laforge 表示：「Avenger 是 Jeep 在歐洲銷量最好的車款之一，根據消費者訂購車型比例顯示，超過 90,000 份訂單，其中近 30% 是純電動車型。繼純電車款之後，Avenger 4xe 將成為緊湊型 B 級 SUV 市場的新標桿，提供獨特的設計、頂級的性能，並搭配 Jeep 傳統的四輪驅動系統」。然而現今 4xe 車型的正式推出，後整體未來市場接受度如何，想必是車迷最關注的地方。

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※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：小七車觀點JeepAvenger4xe休旅車跨界四輪傳動汽車新車

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