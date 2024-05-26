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Bugatti山豬王超跑「告別前再一力作」！全球僅此一輛買家身分曝光

圖文／7Car 小七車觀點

Bugatti Chiron 已經逐漸走向產品末期，原廠也預告其繼任車款將於 6/20 正式發表，因此接下來每一款下線的 Bugatti Chiron 均會意義非凡。近日官方公布一輛「55 1 Of 1」車型，向 Bugatti 首款 Super Sport 系列的 Type 55 Super Sport 致敬，而車主是一位來自中東的買家。

▲Bugatti Chiron Super Sport 55 1 Of 1 公開亮相

這款新亮相的 Chiron 「55 1 Of 1」車型在外觀上完整致敬 Type 55 SS 的黑黃配色，其中前艙蓋上的黑色漸變彩繪以純手工噴塗而成，呼應 Type 55 SS 的黑色輪拱設計。此外，油箱蓋、引擎蓋、尾部徽飾以及輪圈中心均採用黃色元素點綴，後方大型尾翼下方還增加專屬的「55 1 Of 1」字樣，提升自身的獨特性。

進入車內，同樣延續外觀的配色方案，並於車內飾板、中央鞍座以及方向盤中央等多處均採用黃色元素，同時在門板以及座椅等處大量採用了黃色縫線鋪陳，最特別的是門板上還有 Type 55 SS 的相關元素。此外，門檻飾板上還有 Jean Bugatti 的簽名來增進獨一無二的專屬尊榮感受。

動力部分，Bugatti Chiron Super Sport 所搭載的 8.0 升 W16 引擎經過重新調校，包含渦輪增壓器、油泵、氣缸蓋、變速箱和離合器，使最大馬力提升100 PS 來到 1,176 kW/1,600 PS，透過 7 速雙離合器變速箱可於 5.8 秒內從 0 加速到 200km/h，在 12.1 秒內可加速到 300km/h，0~400km/h 加速更比 Chiron 快了 7%，極速可達到 440km/h。

Type 55 SS 誕生於 20 世紀 30 年代，是由 Bugatti 創始人 Ettore 的兒子 Jean Bugatti 打造而成，其採用雙人座敞篷車設定，並選用黑黃雙色塗裝，動力上搭載 2.3 升直列 8 缸渦輪引擎，最高時速可達 180km/h，僅生產了 38 輛。

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※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

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