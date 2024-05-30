「TOYOTA新7人座休旅」登場！2.0渦輪、2.5升油電折合新台幣127萬

▲TOYOTA Crown Kluger新年式大陸開賣，換上新12.3吋數位儀錶。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

源自TOYOTA Highlander，以TNGA-K平台打造的TOYOTA Crown Kluger（陸放），大陸一汽豐田推出新年式改款，提供2.0升渦輪、2.5升油電動力，結合不俗的3排7人座大空間，折合新台幣127萬起開賣！

▲Crown Kluger於2021年大陸發表，早於Crown Crossover、Crown Sport，算是皇冠家族第1款休旅作品。

TOYOTA Crown Kluger最早於2021年大陸一汽豐田發表，算是Crown家族第1款休旅作品，採TNGA-K平台，尺碼5,015x1,930x1,750mm、軸距2,850mm，技術雖與Highlander相近，不過Crown Kluger特別換上經典的皇冠廠徽，來彰顯特別身分與質感地位。

▲動力選擇提供2.0升渦輪、2.5升油電，有前驅、四驅配置。

作為新年式改款，大陸Crown Kluger外型、動力不變，不過開價上頗有誠意，相較舊款最高降幅3.4萬人民幣（折合新台幣約15萬），動力選擇提供2.0升渦輪、2.5升油電，開價28.48～33.28萬人民幣，折合新台幣127～149萬。

▲新數位座艙支援OTA遠端更新，實際更智慧的AI語音互動功能。

座艙針對科技配備升級，12.3吋多媒體螢幕結合新的12.3吋數位儀錶，科技質感追上其他皇冠家族，並透過用料材質升級，門飾板、方向盤、中控台以皮質包覆，讓視覺、觸覺都加分。