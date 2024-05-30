▲Nissan小改款Qashqai歐洲即將上市！公布售價編成。（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

比X-Trail更帥、配備定位比Kicks更豐富，小改款Nissan Qashqai準備在6月於歐洲市場開賣，近來已在暖身籌備，搶先公開車型售價，搭載1.3升輕油電與1.5升e-Power油電雙動力，折合新台幣123萬起！

▲小改款Qashqai設計看齊Ariya電動車，造型顯得前衛、時尚。

Nissan Qashqai在歐洲市場相當暢銷，更是品牌銷售紅牌，於今年4月正式發表小改款，預計在6月陸續在歐洲各地區上市，英國開價30,135～38,875 英鎊，折合新台幣123～160萬。

▲車尾變動不大，小改款新增N-Design車型，配有專屬空力套件與20吋輪圈。

現行第3代 Nissan Qashqai在2021年推出，此次小改款取消V-Motion鍍鉻水箱護罩，改採大面積網狀格柵，搭配銳利的日行燈造型，整體更向Ariya電動休旅看齊。

▲多媒體系統與Google合作，導入最新的環景透視系統。

座艙有感升級，新Qashqai搭上最新Android影音系統，並內建Google Maps、Google Personal assistant個人助理，整合環景系統，具有3D透視功能（含車頂、車底），另外也具有自動停車輔助記憶。

動力部分則維持不變，提供1.3升輕油電汽油引擎（140匹、160匹）、以及1.5升e-Power油電動力（190匹）。台灣日前曾傳出原廠有意導入Nissan Qashqai，不過後續裕隆日產已回應，近期並無Nissan Qashqai導入相關規劃。