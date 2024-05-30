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TOYOTA「新RAV4雙生休旅」開賣！汽油、油電雙動力折合新台幣77萬

▲TOYOTA RAV4雙生車Wildander於大陸推出新年式。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA RAV4雙生車Wildander於大陸推出新年式。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

大陸廣汽豐田近來推出新年式TOYOTA Wildander（威蘭達）中型休旅，Wildander來頭可不小，它可是全球熱賣的RAV4雙生兄弟車。大陸Wildander維持2.0升汽油、2.5升油電配置，新年式透過配備升級帶來更好的賣相，入手價折合新台幣77萬！

▲TOYOTA RAV4雙生車Wildander於大陸推出新年式。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA RAV4雙生車Wildander於大陸推出新年式。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA Wildander為RAV4雙生車，車頭設計顯得更為粗獷、霸氣。

廣汽豐田TOYOTA Wildander車型多達11種選擇，2.0升汽油作為入門款，中高階則為2.5升油電，人民幣開價17.38～26.48萬，折合新台幣77～118萬。新年式主要針對入門款增加TSS安全防護與前後倒車雷達。

Wildander外型設計上有不少與RAV4雷同處，兩車最大差異為車頭，相較於台灣RAV4斯文形象，大陸Wildander在水箱護罩、前保桿作了修改，營造更有力量感的衝擊，讓Wildander多了幾分威風、霸氣感。

▲TOYOTA RAV4雙生車Wildander於大陸推出新年式。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA RAV4雙生車Wildander於大陸推出新年式。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲入門款強化TSS安全防護，導入前後倒車雷達。

車內配置同樣與RAV4相近，不過Wildander多媒體車機擁有大陸專屬系統，並能透過手機遠端遙控等，新年式針對入門款強化TSS系統，包括車道維持輔助、智慧定速跟車、前方防預警碰撞等多項功能。

動力配置與台灣RAV4差不多，提供2.0升汽油、2.5升油電，大陸Wildander雙動力配置，都能選擇前驅、四驅等車型。

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關鍵字：TOYOTARAV4Crown休旅車Wildander

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