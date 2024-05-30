台灣「大改款Suzuki Swift」要來了！最快7月見　預計採1.2升油電

▲日本、歐洲陸續上架新一代Suzuki Swift，台灣預計今年導入。（圖／翻攝自Suzuki）

記者徐煜展／綜合報導

於2023年發表的新一代Suzuki Swift，近來已在歐洲、印度等市場陸續上架，而在台灣市場規劃上，目前現行款已快出清完畢，這意味著大改款Swift即將登台，最快時程預估落在7月左右。

▲台灣第3代已快銷售一空，第4代大改款準備來補位。

來到第4代的大改款Suzuki Swift顏值、質感提升不少，尺碼維持輕巧優勢，來到3,860mm x 1,735mm x 1,495mm，軸距1,520mm，日前台灣完售性能版的Swift Sport，而一般款的Swift也快出清完畢，第4代約落在3～4季左右銜接補位。

▲台灣預計採用1.2升引擎搭配12V輕油電。

以國外動力規格參考，台灣屆時引進的第4代Suzuki Swift，應會採前驅設定，搭載1.2升3缸引擎，搭配12V輕油電系統，擁有82匹馬力、21.2km/L平均油耗。至於不少車迷期待的鋼砲Swift Sport海外尚未發表，日本預計下半年登場，台灣想要看到新一代Swift Sport回歸，推估落在2025年左右。

新Swift換上9吋懸浮式中控螢幕、水平冷氣出風口，具備EPB電子手煞車、Auto Hold自動駐車煞車功能。新Swift在駕駛輔助系統上也升級，具備LKA車道維持輔助系統、DMS駕駛疲勞監視等，並搭載第2代DSBSII雙感知器煞車輔助等，在最新毫米波雷達、攝影鏡頭與超音波傳感器下，讓輔助系統效能更提升。