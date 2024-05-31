ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

BMW升級「M4 GT3 EVO賽車」！590匹優化空力、強化渦輪增壓更耐用

▲BMW M4 GT3 EVO賽車。（圖／翻攝自BMW）

▲在M4小改款後，BMW也針對M4 GT3 EVO賽車進行更新，並且在空力套件、渦輪及煞車系統都有升級。（圖／翻攝自BMW，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

在BMW M4小改款後，BMW也針對M4 GT3 EVO賽車進行更新，不僅換上與M4 CS同樣的黃色日行燈組，頭燈也更輕、更好維修，並且在空力套件、煞車系統與差速器都有升級，動力部分也強化渦輪增壓器，提供更好的耐用度。

除了換上與M4 CS同樣的黃色日行燈、更輕更好維修的頭燈組之外，M4 GT3 EVO賽車也同樣維持雷射尾燈，並且也重新修飾前輪拱造型，加上更小的後視鏡與導流孔，讓空氣力學表現更提升。BMW還修改了大型擾流尾翼的角度，還換上加大後碟盤、優化差速器、防傾桿等，進一步提升M4 GT3 EVO賽車的操控。

▲BMW M4 GT3 EVO賽車。（圖／翻攝自BMW）

▲BMW M4 GT3 EVO賽車。（圖／翻攝自BMW）

▲BMW M4 GT3 EVO賽車。（圖／翻攝自BMW）

▲M4 GT3 EVO也換上黃色日行燈，並且頭燈組也更輕、更好維修，車色也改採陰極電著塗裝技術。

另外，M4 GT3 EVO車長5,019mm、車寬2,039mm，可說是非常的長，同時為了減輕重量，車身塗裝也不以傳統噴塗方式，改採陰極電著塗裝技術，並在部分車身處裸露碳纖維材質。

▲BMW M4 GT3 EVO賽車。（圖／翻攝自BMW）

▲BMW M4 GT3 EVO賽車。（圖／翻攝自BMW）

▲BMW也提到此次渦輪增壓的耐用度提升，可在2萬公里內不用保養。

M4 GT3 EVO的動力心臟為P58 3.0升直列6缸雙渦輪引擎，採後輪驅動，搭配Xtrac 6速序列式變速箱，該變速箱是由M8 GTE衍伸而來，具有最大馬力590匹表現。BMW也提到M4 GT3 EVO的渦輪增壓器耐用度提升，在2萬公里內無需任何保養。新BMW M4 GT3 EVO賽車售價自578,000歐元起，折合新台幣約1931.1萬。

►台灣4月新車銷量「納智捷n7奪電動車冠軍」！MG HS持續穩坐第2名

►74.9萬起！現代「Venue小改款」預售　3車型標配升級Level 2

《ETStar學習雲》開課了
想成為釣蝦神人、美拍達人、一進廚房就會煮
或想深度學習AI實用技巧、社交撩心術
高CP課程組合．限時大優惠

▲李雪線上課程。（圖／攝）

關鍵字：汽車賽車BMWM4GT3EVO升級頭燈變速箱渦輪統規碳纖維德系

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

日本靜岡紅臉頰草莓乾 全球超夯10包組

推薦閱讀

74.9萬起！現代「Venue小改款」預售　3車型標配升級Level 2

74.9萬起！現代「Venue小改款」預售　3車型標配升級Level 2

台灣「TOYOTA Crown皇冠」新年式升級！頂規增後軸轉向、漲3萬

台灣「TOYOTA Crown皇冠」新年式升級！頂規增後軸轉向、漲3萬

台灣4月新車銷量「納智捷n7奪電動車冠軍」！MG HS持續穩坐第2名

台灣4月新車銷量「納智捷n7奪電動車冠軍」！MG HS持續穩坐第2名

三菱「經典越野休旅」最終小改款！面容翻新、單一2.4升柴油動力

三菱「經典越野休旅」最終小改款！面容翻新、單一2.4升柴油動力

台灣Suzuki「百萬內手排小鋼炮」宣告停售　蠅量級車重操控超靈活

台灣Suzuki「百萬內手排小鋼炮」宣告停售　蠅量級車重操控超靈活

選配價51萬！台灣賓士推「AMG A45 S限量套件」綠色地獄消光漆超帥

選配價51萬！台灣賓士推「AMG A45 S限量套件」綠色地獄消光漆超帥

最新文章

台灣賓士推AMG A45 S限量套件2024-06-07

大陸9汽車品牌測試Level 3自駕2024-06-06

FUSO電動輕型貨卡eCanter台灣上市2024-06-06

Volvo「旗艦電動休旅」恢復生產2024-06-06

瑪莎拉蒂電動跑車＆休旅車台灣發表2024-06-06

福斯Golf GTI、R紀念版追加配額2024-06-06

麥拉倫油電敞篷6／13登台交車2024-06-06

台灣福特7代野馬跑車6／25上市2024-06-06

339萬！全新BMW i5 Touring開賣2024-06-06

納智捷「n7全新特仕車」開賣2024-06-06

熱門文章

台灣賓士推AMG A45 S限量套件2024-06-07

台灣福特7代野馬跑車6／25上市2024-06-06

大陸9汽車品牌測試Level 3自駕2024-06-06

「福特全新休旅」現身測試2024-06-06

TOYOTA豪華「可露營4人座MPV」現身2024-05-30

Volvo「旗艦電動休旅」恢復生產2024-06-06

MG超帥「3排7人座休旅」新車開賣2024-06-05

「TOYOTA Corolla」新車亮相2024-06-05

NISSAN SENTRA國產房車豪華升級2024-06-03

FUSO電動輕型貨卡eCanter台灣上市2024-06-06

相關新聞

身邊聽到嗡嗡聲　男發現「大量蜜蜂突衝入車內」恐怖畫面曝

身邊聽到嗡嗡聲　男發現「大量蜜蜂突衝入車內」恐怖畫面曝

Bugatti推「限量500台」L’Ultimer　後繼車換搭V16油電、6月亮相

Bugatti推「限量500台」L’Ultimer　後繼車換搭V16油電、6月亮相

美研究曝「特斯拉Model 3、Y」電池衰退第3年起最明顯

美研究曝「特斯拉Model 3、Y」電池衰退第3年起最明顯

福斯「新一代Transporter T7」再釋預告！3動力折合新台幣122萬起

福斯「新一代Transporter T7」再釋預告！3動力折合新台幣122萬起

奧迪「Q6 e-tron電動休旅」追加入門後驅版！續航力最高、8月上市

奧迪「Q6 e-tron電動休旅」追加入門後驅版！續航力最高、8月上市

讀者迴響

熱門文章

選配價51萬！台灣賓士推「AMG A45 S限量套件」綠色地獄消光漆超帥

選配價51萬！台灣賓士推「AMG A45 S限量套件」綠色地獄消光漆超帥

台灣福特「7代野馬跑車」6／25上市！首度導入Dark Horse性能黑馬

台灣福特「7代野馬跑車」6／25上市！首度導入Dark Horse性能黑馬

大陸開放9車廠「Level 3自動駕駛道路測試」　比亞迪、蔚來都在內

大陸開放9車廠「Level 3自動駕駛道路測試」　比亞迪、蔚來都在內

「福特全新休旅」現身測試！將成Kuga接班人　最快今年發表

「福特全新休旅」現身測試！將成Kuga接班人　最快今年發表

TOYOTA豪華「可露營4人座MPV」現身！質感、舒適度直逼LEXUS

TOYOTA豪華「可露營4人座MPV」現身！質感、舒適度直逼LEXUS

Volvo「旗艦電動休旅」恢復生產！具光學雷達、原廠稱史上最安全

Volvo「旗艦電動休旅」恢復生產！具光學雷達、原廠稱史上最安全

MG超帥「3排7人座休旅」新車開賣！2.0升動力折合新台幣160萬

MG超帥「3排7人座休旅」新車開賣！2.0升動力折合新台幣160萬

「TOYOTA Corolla」新車亮相！外觀更帥操控升級　內裝換上大螢幕

「TOYOTA Corolla」新車亮相！外觀更帥操控升級　內裝換上大螢幕

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366