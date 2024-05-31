BMW升級「M4 GT3 EVO賽車」！590匹優化空力、強化渦輪增壓更耐用

▲在M4小改款後，BMW也針對M4 GT3 EVO賽車進行更新，並且在空力套件、渦輪及煞車系統都有升級。（圖／翻攝自BMW，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

在BMW M4小改款後，BMW也針對M4 GT3 EVO賽車進行更新，不僅換上與M4 CS同樣的黃色日行燈組，頭燈也更輕、更好維修，並且在空力套件、煞車系統與差速器都有升級，動力部分也強化渦輪增壓器，提供更好的耐用度。

除了換上與M4 CS同樣的黃色日行燈、更輕更好維修的頭燈組之外，M4 GT3 EVO賽車也同樣維持雷射尾燈，並且也重新修飾前輪拱造型，加上更小的後視鏡與導流孔，讓空氣力學表現更提升。BMW還修改了大型擾流尾翼的角度，還換上加大後碟盤、優化差速器、防傾桿等，進一步提升M4 GT3 EVO賽車的操控。

▲M4 GT3 EVO也換上黃色日行燈，並且頭燈組也更輕、更好維修，車色也改採陰極電著塗裝技術。



另外，M4 GT3 EVO車長5,019mm、車寬2,039mm，可說是非常的長，同時為了減輕重量，車身塗裝也不以傳統噴塗方式，改採陰極電著塗裝技術，並在部分車身處裸露碳纖維材質。

▲BMW也提到此次渦輪增壓的耐用度提升，可在2萬公里內不用保養。



M4 GT3 EVO的動力心臟為P58 3.0升直列6缸雙渦輪引擎，採後輪驅動，搭配Xtrac 6速序列式變速箱，該變速箱是由M8 GTE衍伸而來，具有最大馬力590匹表現。BMW也提到M4 GT3 EVO的渦輪增壓器耐用度提升，在2萬公里內無需任何保養。新BMW M4 GT3 EVO賽車售價自578,000歐元起，折合新台幣約1931.1萬。