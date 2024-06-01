ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

速霸陸美規新WRX tS亮相！升級電子懸吊、儀表還配Recaro桶椅

▲2025美規Subaru WRX tS 。（圖／翻攝自Subaru）

▲2025美規Subaru WRX tS亮相，新車搭載由STI部門調校的電子懸吊系統，並採Brembo前6活塞、後2活塞卡鉗。（圖／翻攝自Subaru，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

北美速霸陸（Subaru）推出2025年式WRX tS，新車將取代先前的WRX TR，並且在懸吊、駕駛模式、儀表等都有升級，動力則維持不變，並且沒有擾流尾翼。

美規WRX tS配備具有由STI部門調校的電子懸吊系統、Brembo煞車卡鉗、Recaro座椅與新款數位儀表，其中電子減震桶與STI優化的懸吊設定將提升操控性，並且可根據不同駕駛模式（Comfort舒適、Normal一般、Sport運動）調整。

煞車系統則採Brembo前6活塞、後雙活塞卡鉗，搭配19吋鍛灰色輪圈（245/35 R19）、普利司通Potenza S007性能跑胎。座艙部分也換上全新12.3吋數位儀表、11.6吋中控螢幕，並在儀表、引擎啟動鈕鑲有STI字樣，另外也具備EyeSight駕駛輔助系統。

▲2025美規Subaru WRX tS 。（圖／翻攝自Subaru）

▲2025美規Subaru WRX tS 。（圖／翻攝自Subaru）

▲座椅採Recaro賽車桶椅，具有黑色麂皮、藍色真皮混搭、駕駛座電動8項調整，另外也配備12.3吋數位儀表，並可根據不同駕駛模式選擇調整電子懸吊設定。

座椅方面，美規新WRX tS也配置一套Recaro賽車桶椅，具有駕駛座電動8向調整，採黑色Ultrasuede麂皮與藍色皮革搭配，頭枕、腳踏墊上也有WRX tS字樣。

動力系統維持不變，美規WRX tS同樣採2.4升水平對臥4缸渦輪引擎，結合6速手排變速箱後，具有最大馬力271匹／35.7公斤米扭力。原廠預計在6/2正式在美上市，預計明年第一季就會開始交車。

►台灣4月新車銷量「納智捷n7奪電動車冠軍」！MG HS持續穩坐第2名

►74.9萬起！現代「Venue小改款」預售　3車型標配升級Level 2

《ETStar學習雲》開課了
想成為釣蝦神人、美拍達人、一進廚房就會煮
或想深度學習AI實用技巧、社交撩心術
高CP課程組合．限時大優惠

▲李雪線上課程。（圖／攝）

關鍵字：汽車房車性能Subaru速霸陸WRXtS美規運動水平對臥手排4驅

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

日本靜岡紅臉頰草莓乾 全球超夯10包組

推薦閱讀

74.9萬起！現代「Venue小改款」預售　3車型標配升級Level 2

74.9萬起！現代「Venue小改款」預售　3車型標配升級Level 2

台灣「TOYOTA Crown皇冠」新年式升級！頂規增後軸轉向、漲3萬

台灣「TOYOTA Crown皇冠」新年式升級！頂規增後軸轉向、漲3萬

台灣4月新車銷量「納智捷n7奪電動車冠軍」！MG HS持續穩坐第2名

台灣4月新車銷量「納智捷n7奪電動車冠軍」！MG HS持續穩坐第2名

三菱「經典越野休旅」最終小改款！面容翻新、單一2.4升柴油動力

三菱「經典越野休旅」最終小改款！面容翻新、單一2.4升柴油動力

台灣Suzuki「百萬內手排小鋼炮」宣告停售　蠅量級車重操控超靈活

台灣Suzuki「百萬內手排小鋼炮」宣告停售　蠅量級車重操控超靈活

選配價51萬！台灣賓士推「AMG A45 S限量套件」綠色地獄消光漆超帥

選配價51萬！台灣賓士推「AMG A45 S限量套件」綠色地獄消光漆超帥

最新文章

台灣賓士推AMG A45 S限量套件2024-06-07

大陸9汽車品牌測試Level 3自駕2024-06-06

FUSO電動輕型貨卡eCanter台灣上市2024-06-06

Volvo「旗艦電動休旅」恢復生產2024-06-06

瑪莎拉蒂電動跑車＆休旅車台灣發表2024-06-06

福斯Golf GTI、R紀念版追加配額2024-06-06

麥拉倫油電敞篷6／13登台交車2024-06-06

台灣福特7代野馬跑車6／25上市2024-06-06

339萬！全新BMW i5 Touring開賣2024-06-06

納智捷「n7全新特仕車」開賣2024-06-06

熱門文章

台灣賓士推AMG A45 S限量套件2024-06-07

台灣福特7代野馬跑車6／25上市2024-06-06

大陸9汽車品牌測試Level 3自駕2024-06-06

「福特全新休旅」現身測試2024-06-06

TOYOTA豪華「可露營4人座MPV」現身2024-05-30

Volvo「旗艦電動休旅」恢復生產2024-06-06

MG超帥「3排7人座休旅」新車開賣2024-06-05

「TOYOTA Corolla」新車亮相2024-06-05

NISSAN SENTRA國產房車豪華升級2024-06-03

FUSO電動輕型貨卡eCanter台灣上市2024-06-06

相關新聞

福斯「新年式Golf R」釋預告　升級12.9吋螢幕、動力還可能更大！

福斯「新年式Golf R」釋預告　升級12.9吋螢幕、動力還可能更大！

15.2萬起！偉士牌Primavera、Sprint新色登場　溫貞菱最愛這車色

15.2萬起！偉士牌Primavera、Sprint新色登場　溫貞菱最愛這車色

BMW升級「M4 GT3 EVO賽車」！590匹優化空力、強化渦輪增壓更耐用

BMW升級「M4 GT3 EVO賽車」！590匹優化空力、強化渦輪增壓更耐用

身邊聽到嗡嗡聲　男發現「大量蜜蜂突衝入車內」恐怖畫面曝

身邊聽到嗡嗡聲　男發現「大量蜜蜂突衝入車內」恐怖畫面曝

Bugatti推「限量500台」L’Ultimer　後繼車換搭V16油電、6月亮相

Bugatti推「限量500台」L’Ultimer　後繼車換搭V16油電、6月亮相

讀者迴響

熱門文章

選配價51萬！台灣賓士推「AMG A45 S限量套件」綠色地獄消光漆超帥

選配價51萬！台灣賓士推「AMG A45 S限量套件」綠色地獄消光漆超帥

台灣福特「7代野馬跑車」6／25上市！首度導入Dark Horse性能黑馬

台灣福特「7代野馬跑車」6／25上市！首度導入Dark Horse性能黑馬

大陸開放9車廠「Level 3自動駕駛道路測試」　比亞迪、蔚來都在內

大陸開放9車廠「Level 3自動駕駛道路測試」　比亞迪、蔚來都在內

「福特全新休旅」現身測試！將成Kuga接班人　最快今年發表

「福特全新休旅」現身測試！將成Kuga接班人　最快今年發表

TOYOTA豪華「可露營4人座MPV」現身！質感、舒適度直逼LEXUS

TOYOTA豪華「可露營4人座MPV」現身！質感、舒適度直逼LEXUS

Volvo「旗艦電動休旅」恢復生產！具光學雷達、原廠稱史上最安全

Volvo「旗艦電動休旅」恢復生產！具光學雷達、原廠稱史上最安全

MG超帥「3排7人座休旅」新車開賣！2.0升動力折合新台幣160萬

MG超帥「3排7人座休旅」新車開賣！2.0升動力折合新台幣160萬

「TOYOTA Corolla」新車亮相！外觀更帥操控升級　內裝換上大螢幕

「TOYOTA Corolla」新車亮相！外觀更帥操控升級　內裝換上大螢幕

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366