速霸陸美規新WRX tS亮相！升級電子懸吊、儀表還配Recaro桶椅

▲2025美規Subaru WRX tS亮相，新車搭載由STI部門調校的電子懸吊系統，並採Brembo前6活塞、後2活塞卡鉗。（圖／翻攝自Subaru，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

北美速霸陸（Subaru）推出2025年式WRX tS，新車將取代先前的WRX TR，並且在懸吊、駕駛模式、儀表等都有升級，動力則維持不變，並且沒有擾流尾翼。

美規WRX tS配備具有由STI部門調校的電子懸吊系統、Brembo煞車卡鉗、Recaro座椅與新款數位儀表，其中電子減震桶與STI優化的懸吊設定將提升操控性，並且可根據不同駕駛模式（Comfort舒適、Normal一般、Sport運動）調整。

煞車系統則採Brembo前6活塞、後雙活塞卡鉗，搭配19吋鍛灰色輪圈（245/35 R19）、普利司通Potenza S007性能跑胎。座艙部分也換上全新12.3吋數位儀表、11.6吋中控螢幕，並在儀表、引擎啟動鈕鑲有STI字樣，另外也具備EyeSight駕駛輔助系統。

▲座椅採Recaro賽車桶椅，具有黑色麂皮、藍色真皮混搭、駕駛座電動8項調整，另外也配備12.3吋數位儀表，並可根據不同駕駛模式選擇調整電子懸吊設定。



座椅方面，美規新WRX tS也配置一套Recaro賽車桶椅，具有駕駛座電動8向調整，採黑色Ultrasuede麂皮與藍色皮革搭配，頭枕、腳踏墊上也有WRX tS字樣。

動力系統維持不變，美規WRX tS同樣採2.4升水平對臥4缸渦輪引擎，結合6速手排變速箱後，具有最大馬力271匹／35.7公斤米扭力。原廠預計在6/2正式在美上市，預計明年第一季就會開始交車。