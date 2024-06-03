新一代「TOYOTA Corolla Cross」傳最快明年見！台灣今年先等小改款

▲銷售4年多的現行款TOYOTA Corolla Cross，海外傳出大改款籌備中。（預想圖／翻攝自《burlappcar》）

記者徐煜展／綜合報導

自2020年問世的TOYOTA Corolla Cross，在全球、台灣市場擁有超高人氣，而在現行款銷售4年多之際，海外傳出新一代TOYOTA Corolla Cross正在籌備中，最快有望在明年登場！

預想圖的新一代TOYOTA Corolla Cross，以今年亞太規發表的小改款為基礎，賦予更立體、更有運動感的設計，結合不少第2代C-HR家族設計，讓新Corolla Cross顏值更帥、更年輕，下一代Corolla Cross可預期將加入最新的油電技術與數位科技座艙。

▲台灣今年先推小改款，預計3～4季左右登場。

今年初泰國發表小改款TOYOTA Corolla Cross，帶來討論極高的新外型，而今年4月菲律賓也發表左駕版本，台灣將同步導入與泰國、菲律賓最新造型，以目前時程來看，台灣約在3～4季左右登場。

參考國外規格，內裝因應小改款有感升級，採用新的10吋多媒體螢幕，支援無線Android Auto、Apple CarPlay手機連結，並導入電子手剎車等流行配備。未來台灣Corolla Cross有望趁著小改款升級電子手剎車，畢竟學弟Yaris Cross都有電子手剎車了，Corolla Cross將藉由小改款來提升戰力。