賓士「E-Class加長版」大陸開賣！搭配插電式油電動力成頂級款

圖文／7Car 小七車觀點

Mercedes-Benz 於今年的 2024 粵港澳大灣區車展上宣布推出 E 350 e L 長軸版插電式混合動力於中國大陸市場推出，建議售價為 538,600 人民幣起 (約合新台幣 241.7 萬元)，成為全車系最頂級的旗艦車型。

▲Mercedes-Benz 宣布推出 E 350 e L 長軸版插電式混合動力於中國大陸市場推出。

全新 E 350 e L 採用品牌第四代插電式混合動力技術打造，具備燃油與電動兩套完整的動力驅動系統，兼具動力性與經濟性，更可在部分城市享受新能源牌照特惠政策。高度整合的動力單元可發揮出 230kW 和 550 牛頓米的最大輸出，官方公布其每 100 公里油耗僅有 1.23 公升。

搭載的 25.4kWh 的電池模組可提供約 106 公里 (WLTP) 的純電續航里程，在直流充電模式下，20 分鐘可從 10% 充至 80%；更有維持蓄電池電量模式、電動模式、混合動力模式、運動模式、個人化模式等 5 種駕駛模式，以及 D+ 無能量回收、D- 加強能量回收、D 標準能量回收等 3 種能量回收模式。

E-Class L 長軸版車型與標準版最大的不同處在於換上面積更長的後門，以及更厚的 C 柱造型和玻璃，同時 D 柱還有專屬的標誌。其餘設計延續最新的家族設計語彙，線條更為流線，也導入隱藏式車門把手，創造 0.23Cd 的風阻係數，車頭導入具有發光功能的水箱罩，提供 AVANTGARDE、AMG Line 或帶有三芒星立標水箱罩的 Exclusive 套件選擇，足踏 18~21 吋鋁合金輪圈，車尾 LED 燈組則融入廠徽樣式。車身尺碼部分，E-Class L 長軸版車長達 5,092mm，比標準車型多出 143mm，軸距則達到 3,094mm 的表現。

配備上還搭載加長後排座椅座墊、後排「老闆鍵」、豪華型後排中央扶手、座椅後排連貫式環繞氛圍燈、氛圍燈與木飾的後排延長中控台等超過 10 項中國大陸市場專屬的豪華配備。