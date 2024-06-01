折合新台幣233.8萬起！Jeep吉普「最新電動休旅車」正式發表

圖文／7Car 小七車觀點

Stellantis 汽車集團旗下美國越野品牌 Jeep 繼今年稍早於官方網站正式公布全新純電休旅 Jeep Wagoneer S 官圖並於本月 (05/22) 發布新車預告片，替這款品牌最新純電力作掀起一波話題後，近日 (05/30) 終宣布正式發表 Jeep Wagoneer S，該車是繼新款純電 Dodge Charger 之後，以 Stellantis STLA-Large 平台打造的第二款車型。原廠表示，建議售價為 71,995 美元起 (折合新臺幣 233.8 萬元起)，首波將在 2024 年第四季於美國及加拿大正式上市，隨後將逐步於全球市場推出。

外觀方面，Jeep Wagoneer S 外觀上延續了先前 Wagoneer S 概念車基礎架構，唯一的差別在於車頭前方的 Wagoneer 字標被取消。從目前釋出之官圖來看，Jeep Wagoneer S 承襲 Jeep 家族的 7 道車頭中央通風口造型，並且採用可點亮的設計，配合下方的金屬裝飾，使整個車頭充滿了科幻未來感。車側方面，車身運用較過去 Jeep 車系更流暢的線條勾勒，車側採用平整化門把來改善風阻係數，車頂尾端以下凹式造型與尾翼結合，車尾則配置貫穿式燈組，相當符合時下流行的設計語彙。

內裝方面，可看到全新 Jeep Wagoneer S 車艙鋪陳配置時下高階車款流行之三螢幕配置，採標準雙 12.3 吋儀表、中央資訊觸控螢幕結合副駕駛前方 10.25 吋乘客互動資訊娛樂顯示幕，再搭配酒紅色車縫線及金屬飾條包覆，其中雙螢幕側邊更帶有釉面花邊圖騰結合金屬裝飾貼花，以提升整體車艙質感。此外更配有 Selec-Terrain 車輛動態管理系統、車內氛圍燈、全景式天窗以及 19 具揚聲器之 McIntosh 音響系統。

動力方面，作為品牌全新純電力作的 Jeep Wagoneer S，將標配 4xe 四輪驅動系統結合擁有 400伏特、100 kWh 的電池模組，系統綜效輸出將可達 600hp 最大馬力與高達 800Nm 的峰值扭力，官方宣稱該車 0-96km/h 加速僅需 3.4 秒即可達成。搭配上 Jeep Selec-Terrain 全地形牽引力管理系統，擁有五種不同的駕駛模式，分別為：自動、運動、生態、雪地、沙地，該電力驅動模組(EDM) 將可獨立為前輪及後輪提供動力，以實現即時的扭力輸出，並輕鬆於戶外越野行駛。

日前，Stellantis 集團宣布將在 2026 年底前推出 8 款採用集團最新開發的 STLA Large 平台新車，其產品範圍包含房車、Crossover 及 SUV，而 Jeep Wagoneer S 則成為首款採用 STLA Large 平台推出的車款。STLA Large 平台是 Stellantis 計劃推出的四款電動車平台之一 (包括 STLA Small、Medium 和 Frame)，其可搭配的電池模組容量為 85 至 118 kWh，採用 400V 架構，未來也將繼續推出 800V 架構的版本。如前所述，內燃機和混合動力也適用於該平台，Stellantis 表示，它還可以整合前輪驅動、後輪驅動或四輪驅動的配置。伴隨著電動化的浪潮，Jeep 確立將遵循 Stellantis 集團電動化的目標轉型，預計 2025 年將分別於北美和歐洲推出四款全新電動車，Jeep 未來電動化的 4x4 車款將以 4xe 標示，並設立在 2030 年於歐洲市場達成 100% 純電動化，以及北美 50% 純電化的目標，以持續在全球市場擴大 4xe 車款產品陣容。