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福斯第3代Tiguan撞擊測試出爐「拿下5星最高評價」兒童防護效果佳

圖文／7Car 小七車觀點

Euro NCAP 日前公布最新一期的新車安全測試結果，其中全新第三代 Volkswagen Tiguan 在正面碰撞測試、側面碰撞測試以及成人和兒童頭部等測試中表現不俗，順利獲得最高五星評等。

▲Euro NCAP 公布第三代 Volkswagen Tiguan 測撞成績。

本次 Euro NCAP 送測的 Volkswagen Tiguan 車型等級為 2.0 TDI life 車型，在成人防護表現獲得 83% 成績，兒童防護表現獲得 88% 成績，弱勢用路人防護表現獲得 84% 成績，安全輔助表現獲得 78% 成績，整體綜合表現展現頗高的水準，總成績均評為 5 顆星。

首先座艙對於成人保護方面，於正面碰撞測試中 Volkswagen Tiguan 對於駕駛及乘客的膝部、骨盆均有良好的保護，側面碰撞亦有不俗的表現，後方撞擊也能有效防止頭部的鞭甩效應，面對體型不同的乘客均有完善的安全防護性。

針對 6 歲至 10 歲兒童的碰撞性能方面，車上兩名兒童假人遭受正面碰撞成績為 16 分，擁有充分的防護力，側向碰撞獲得 8 分，均能有效緩衝車輛受到的衝擊力。另外 Tiguan 還配備了「兒童偵測」系統，系統偵測兒童或嬰兒可能被留在車內時，會透過系統發出警示。而 Tiguan 配備的汽座固定裝置都可以正確安裝並安置在車內。

車頭引擎蓋對於被撞行人頭部保護措施是足夠的，而保險桿對於行人骨盆、大腿骨、腿部亦提供良好的保護。在 ADAS 駕駛輔助系統測試部分，主動緊急剎車輔助系統 (AEB) 表現良好，對於前方車輛、行人以及自行車都有優異的判斷能力。

Volkswagen Tiguan 自問世以來在全球市場屢創銷售佳績，隨著 SUV 風潮的興起而成為品牌最為暢銷的車款，其重要性不言可喻。國內方面，台灣福斯目前尚未釋出任何與大改款 Tiguan 的相關資訊，本站將持續關注。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：小七車觀點Volkswagen福斯Tiguan汽車新車休旅車EuroNCAP撞擊測試安全

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