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Suzuki「新一代Swift」送驗資料曝！現行款官網已下架、最快7月見

▲Suzuki歐規Swift亮相 。（圖／翻攝自Suzuki）

▲Suzuki新一代Swift送驗資料曝光，預計最快7月上市，而總代理金鈴汽車也已將現行款Swift從官網中下架 。（圖／翻攝自Suzuki，圖為新一代Swift歐規車型，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

全新大改款Suzuki Swift傳出即將在7月份上市，新車不僅出現在環境部汽車新車審驗資料中、並以單一車型送驗，同時總代理金鈴汽車也已在官網下架現行款Swift，將爲新一代Swift上市做準備。

從環境部最新一期汽車新車審驗資料中，可看到金鈴汽車送驗新一代Swift車型，引擎族類為「GSK1.2WT-25」，與過往代號不同，核准日期為今年的5/21，並且採單一1.2升、CVT變速箱車型送驗，推測很可能就是新一代Swift。

不僅如此，金鈴汽車也在台灣官網下架現行款Swift資訊，也意味著現行款即將出清完畢，距離新一代Swift上市不會太久，預計7月就會有販售消息。

▲新一代Swift送驗資料。（圖／翻攝自環境部）

▲從環境部汽車新車審驗資料中可看到新一代Swift的資料，其中引擎族類為「GSK1.2WT-25」，預料是新一代車款。（圖／翻攝自環境部）

▲Suzuki金鈴官網下架現行款Swift 。（圖／翻攝自Suzuki）

▲Suzuki金鈴汽車也在官網下架現行款Swift，意味現行款也已快出清完畢，將為新車上市做準備 。（圖／翻攝自Suzuki官網）

全新第4代大改款Swift維持靈活輕巧車格，引擎動力將採Z12E 1.2升3缸自然進氣引擎+12V輕油電系統，搭配CVT變速箱，具有最大馬力82匹、平均油耗21.2km/L的表現。座艙部分也有升級，包括9吋中控螢幕、EPB電子手煞車、LKA車道維持輔助，並搭載第2代DSBS II雙感知器煞車輔助等，為台灣小型掀背市場帶來戰力。

▲Suzuki歐規Swift亮相 。（圖／翻攝自Suzuki）

▲Suzuki歐規Swift亮相 。（圖／翻攝自Suzuki）

▲Suzuki歐規Swift亮相 。（圖／翻攝自Suzuki）

▲新一代Swift採1.2升3缸自然進氣引擎+12V輕油電系統，具有最大馬力82匹、平均油耗21.2km/L，內裝也升級9吋中控螢幕、EPB電子手煞車、第2代DSBS II雙感知器煞車輔助，具有豐富的駕駛輔助系統。

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