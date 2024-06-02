ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

折合新台幣52.4萬起！Nissan「Sakura櫻花電動小車」新年式日本開賣

圖文／7Car 小七車觀點

Nissan 日前發表新年式日規 Sakura 純電動輕型掀背車，編成與建議售價分別是 S (2,536,600 日圓起，約合新台幣 52.4 萬元起)、X (2,599,300 日圓起，約合新台幣 53.7 萬元起)、X 90th Anniversary (2,709,300 日圓起，約合新台幣 56 萬元起) 及 G (3,082,200 日圓起，約合新台幣 63.7 萬元起)，預定今年 6 月 4 日開始販售。

新年式日規 Sakura 車系在 S 及 X 車型升級了具備倒車影像輔助以及自動防眩功能的車內後視鏡，並在 G 車型中升級副駕駛座電熱座椅作為標準配備，而車內配置的 NissanConnect 聯網導航系統更加入了 Amazon Alexa 智慧助理功能。除此之外，Nissan 也在日規新年式 Sakura 的車色選項中增加了粉紅色車身搭配灰色車頂的雙色塗裝配置供日本消費者選擇。

至於歡慶 Nissan 創廠 90 週年的 X 90th Anniversary 車型，在外觀擁有車頂邊緣的銅色線條貼紙，車外後視鏡蓋施以黑色烤漆處理，搭配側邊方向燈的銅色貼紙點綴，足踏 14 吋專屬黑色烤漆鋁合金輪圈，車內則換上 90 週年紀念版 Tailor Fit™ 座椅。

動力配置方面，日規新年式 Sakura 維持採用代號 MM48 的電動馬達驅動前輪，於 2,302~10,455rpm 間可輸出 64ps 最大馬力，於 0~2,302rpm 間可輸出 19.9kg-m 峰值扭力，極速為 130km/h，支援 e-Pedal 單踏板駕駛功能，搭配 20kWh 容量的 350V 鋰電池模組之下，在 WLTC 測試中擁有 180 公里的最高續航里程，在標準充電模式中需時 8 小時可充滿，使用快速充電則可縮短至 40 分鐘就充至 80%。

Sakura 車系最早在 2022 年 5 月 20 日發表，並在同年夏季開賣，其緣起可回溯至 2011 年時，由 Nissan 與 Mitsubishi 成立的 NMKV 公司，決定共同研發輕型自動車，也宣示將攜手打造純電動產品，成為當今的 Sakura 及雙生的 Mitsubishi eK X EV 誕生，在下線量產的第一個年頭中，兩款車合計產量為 5 萬輛。如今在達成 5 萬累積產量不到 1 年之後，今年 3 月時達到第二個 5 萬的里程碑。

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：小七車觀點NissanSakura櫻花電動小車汽車新車掀背

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

日本靜岡紅臉頰草莓乾 全球超夯10包組

推薦閱讀

91.5萬！TOYOTA「ALTIS性能版」引擎升級　原廠改裝賽車同步亮相

91.5萬！TOYOTA「ALTIS性能版」引擎升級　原廠改裝賽車同步亮相

紅牛F1冠軍賽車「9／28台中封街開飆」！8月公開售票3萬名額搶起來

紅牛F1冠軍賽車「9／28台中封街開飆」！8月公開售票3萬名額搶起來

光陽電動機車「168元最高18個月騎到飽」！多款可充可換新車亮相

光陽電動機車「168元最高18個月騎到飽」！多款可充可換新車亮相

台灣4月新車銷量「納智捷n7奪電動車冠軍」！MG HS持續穩坐第2名

台灣4月新車銷量「納智捷n7奪電動車冠軍」！MG HS持續穩坐第2名

大雨特報連發「開車族要知道這8件事」！雙黃燈該不該打正解曝

大雨特報連發「開車族要知道這8件事」！雙黃燈該不該打正解曝

光陽Ionex電動機車「正式插旗泰國」！7月開旗艦店　換電站街頭直擊

光陽Ionex電動機車「正式插旗泰國」！7月開旗艦店　換電站街頭直擊

最新文章

台灣賓士推AMG A45 S限量套件2024-06-07

大陸9汽車品牌測試Level 3自駕2024-06-06

FUSO電動輕型貨卡eCanter台灣上市2024-06-06

Volvo「旗艦電動休旅」恢復生產2024-06-06

瑪莎拉蒂電動跑車＆休旅車台灣發表2024-06-06

福斯Golf GTI、R紀念版追加配額2024-06-06

麥拉倫油電敞篷6／13登台交車2024-06-06

台灣福特7代野馬跑車6／25上市2024-06-06

339萬！全新BMW i5 Touring開賣2024-06-06

納智捷「n7全新特仕車」開賣2024-06-06

熱門文章

台灣賓士推AMG A45 S限量套件2024-06-07

台灣福特7代野馬跑車6／25上市2024-06-06

大陸9汽車品牌測試Level 3自駕2024-06-06

「福特全新休旅」現身測試2024-06-06

TOYOTA豪華「可露營4人座MPV」現身2024-05-30

Volvo「旗艦電動休旅」恢復生產2024-06-06

MG超帥「3排7人座休旅」新車開賣2024-06-05

「TOYOTA Corolla」新車亮相2024-06-05

NISSAN SENTRA國產房車豪華升級2024-06-03

FUSO電動輕型貨卡eCanter台灣上市2024-06-06

相關新聞

折合新台幣233.8萬起！Jeep吉普「最新電動休旅車」正式發表

折合新台幣233.8萬起！Jeep吉普「最新電動休旅車」正式發表

福斯第3代Tiguan撞擊測試出爐「拿下5星最高評價」兒童防護效果佳

福斯第3代Tiguan撞擊測試出爐「拿下5星最高評價」兒童防護效果佳

Suzuki「新一代Swift」送驗資料曝！現行款官網已下架、最快7月見

Suzuki「新一代Swift」送驗資料曝！現行款官網已下架、最快7月見

特斯拉召回12.5萬輛車！　安全帶警示瑕疵「增車禍受傷風險」

特斯拉召回12.5萬輛車！　安全帶警示瑕疵「增車禍受傷風險」

85萬不變！Nissan裕隆推「Kicks Highlight特仕版」　限量350台

85萬不變！Nissan裕隆推「Kicks Highlight特仕版」　限量350台

讀者迴響

熱門文章

選配價51萬！台灣賓士推「AMG A45 S限量套件」綠色地獄消光漆超帥

選配價51萬！台灣賓士推「AMG A45 S限量套件」綠色地獄消光漆超帥

台灣福特「7代野馬跑車」6／25上市！首度導入Dark Horse性能黑馬

台灣福特「7代野馬跑車」6／25上市！首度導入Dark Horse性能黑馬

大陸開放9車廠「Level 3自動駕駛道路測試」　比亞迪、蔚來都在內

大陸開放9車廠「Level 3自動駕駛道路測試」　比亞迪、蔚來都在內

「福特全新休旅」現身測試！將成Kuga接班人　最快今年發表

「福特全新休旅」現身測試！將成Kuga接班人　最快今年發表

TOYOTA豪華「可露營4人座MPV」現身！質感、舒適度直逼LEXUS

TOYOTA豪華「可露營4人座MPV」現身！質感、舒適度直逼LEXUS

Volvo「旗艦電動休旅」恢復生產！具光學雷達、原廠稱史上最安全

Volvo「旗艦電動休旅」恢復生產！具光學雷達、原廠稱史上最安全

MG超帥「3排7人座休旅」新車開賣！2.0升動力折合新台幣160萬

MG超帥「3排7人座休旅」新車開賣！2.0升動力折合新台幣160萬

「TOYOTA Corolla」新車亮相！外觀更帥操控升級　內裝換上大螢幕

「TOYOTA Corolla」新車亮相！外觀更帥操控升級　內裝換上大螢幕

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366