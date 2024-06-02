折合新台幣52.4萬起！Nissan「Sakura櫻花電動小車」新年式日本開賣

圖文／7Car 小七車觀點

Nissan 日前發表新年式日規 Sakura 純電動輕型掀背車，編成與建議售價分別是 S (2,536,600 日圓起，約合新台幣 52.4 萬元起)、X (2,599,300 日圓起，約合新台幣 53.7 萬元起)、X 90th Anniversary (2,709,300 日圓起，約合新台幣 56 萬元起) 及 G (3,082,200 日圓起，約合新台幣 63.7 萬元起)，預定今年 6 月 4 日開始販售。

新年式日規 Sakura 車系在 S 及 X 車型升級了具備倒車影像輔助以及自動防眩功能的車內後視鏡，並在 G 車型中升級副駕駛座電熱座椅作為標準配備，而車內配置的 NissanConnect 聯網導航系統更加入了 Amazon Alexa 智慧助理功能。除此之外，Nissan 也在日規新年式 Sakura 的車色選項中增加了粉紅色車身搭配灰色車頂的雙色塗裝配置供日本消費者選擇。

至於歡慶 Nissan 創廠 90 週年的 X 90th Anniversary 車型，在外觀擁有車頂邊緣的銅色線條貼紙，車外後視鏡蓋施以黑色烤漆處理，搭配側邊方向燈的銅色貼紙點綴，足踏 14 吋專屬黑色烤漆鋁合金輪圈，車內則換上 90 週年紀念版 Tailor Fit™ 座椅。

動力配置方面，日規新年式 Sakura 維持採用代號 MM48 的電動馬達驅動前輪，於 2,302~10,455rpm 間可輸出 64ps 最大馬力，於 0~2,302rpm 間可輸出 19.9kg-m 峰值扭力，極速為 130km/h，支援 e-Pedal 單踏板駕駛功能，搭配 20kWh 容量的 350V 鋰電池模組之下，在 WLTC 測試中擁有 180 公里的最高續航里程，在標準充電模式中需時 8 小時可充滿，使用快速充電則可縮短至 40 分鐘就充至 80%。

Sakura 車系最早在 2022 年 5 月 20 日發表，並在同年夏季開賣，其緣起可回溯至 2011 年時，由 Nissan 與 Mitsubishi 成立的 NMKV 公司，決定共同研發輕型自動車，也宣示將攜手打造純電動產品，成為當今的 Sakura 及雙生的 Mitsubishi eK X EV 誕生，在下線量產的第一個年頭中，兩款車合計產量為 5 萬輛。如今在達成 5 萬累積產量不到 1 年之後，今年 3 月時達到第二個 5 萬的里程碑。