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比台灣便宜82萬！特斯拉新Model 3 Performance大陸售價公布　折合新台幣150萬

▲大陸正式公布改款新Model 3 Performance售價。（圖／翻攝自特斯拉）

▲大陸正式公布改款新Model 3 Performance售價，預計6月交車。（圖／翻攝自特斯拉）

記者徐煜展／綜合報導

台灣、歐洲、大陸於今年4月底一同發表的特斯拉改款新Model 3 Performance，台灣已公布233.79萬售價、官網同步開放訂車，而大陸日前終於也正式揭露Model 3 Performance售價，人民幣開價33.59萬，折合新台幣僅要150萬！

▲大陸正式公布改款新Model 3 Performance售價。（圖／翻攝自特斯拉）

▲大陸新Model 3 Performance售價比北美、歐洲、台灣便宜。

台灣官網雖然訂的到新Model 3 Performance，不然仍未說明交車時程，至於大陸市場則已在最後籌備階段，預計6月展開Model 3 Performance交付。

相較於北美52,990美金（折合新台幣約172萬）、歐洲55,990 歐元（折合新台幣約197萬），大陸開價上顯得超有誠意，33.59萬人民幣折合新台幣150萬，比北美、歐洲甚至台灣便宜不少。

▲大陸正式公布改款新Model 3 Performance售價。（圖／翻攝自特斯拉）

▲大陸正式公布改款新Model 3 Performance售價。（圖／翻攝自特斯拉）

▲改款新Model 3採用最新的馬達，擁有460匹馬力。

大陸新Model 3 Performance採用第4代高性能馬達，雙馬達搭配四驅系統，馬力來到460匹、3.1秒完成破百加速衝刺，CLTC續航力623km。

跑車化座椅為新Model 3 Performance內裝精髓之一，激烈操駕為駕駛提供更強的包覆能力，另外搭配碳纖維、Alcantara材質相互妝點，一進入車內就給人濃郁的戰鬥氣息。內裝螢幕維持15.4吋，提供標準、舒適、瘋狂等3種加速模式切換，性能版還能選擇自定義的V3賽道模式，可針對轉向、ESP動態穩定等細節調整。

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