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福斯「300匹最速前驅」登場！蠍子管、紐柏林駕駛模式超熱血

記者林鼎智／綜合報導

福斯「最強前驅」Golf GTI Clubsport亮相，該車取消了手排選擇，僅提供DSG雙離合變速箱，並且比一般GTI車型還多了30匹馬力，成為歷來最速的前驅Golf。

▲福斯Golf GTI Clubsport。（圖／翻攝自Volkswagen）

▲福斯Golf GTI Clubsport。（圖／翻攝自Volkswagen）

▲福斯新Golf GTI Clubsport亮相，成為品牌最速前驅車款。（圖／翻攝自Volkswagen，以下同）

新Golf GTI Clubsport採用可發光廠徽、保桿下方也換上更侵略的設計，並具有更高聳的擾流尾翼，車尾也採亮黑後下擴散器，搭配Race Package套件後還可提升極速表現（267km/h），並具有Akrapovic排氣管、19吋Queenstow輪圈等。

▲福斯Golf GTI Clubsport。（圖／翻攝自Volkswagen）

▲新Golf GTI Clubsport選配Race Package套件後還可提升極速表現（267km/h），並具有Akrapovic排氣管、19吋Queenstow輪圈等。

座艙部分採12.9吋中控螢幕，並具有最新影音系統、可支援ChatGPT的語音助理功能，另外真皮運動方向盤也改回實體功能鍵，取消先前的電容式按鈕。

▲福斯Golf GTI Clubsport。（圖／翻攝自Volkswagen）

▲福斯Golf GTI Clubsport。（圖／翻攝自Volkswagen）

▲內裝也將方向盤功能鍵改回實體按鍵，採12.9吋中控螢幕。

動力上，新Golf GTI Clubsport搭載EA888 evo4 2.0升汽油渦輪引擎、DSG 7速雙離合，具有300匹／40.8公斤米扭力，0-100km/h加速為5.6秒。比一般GTI車型多35匹、靜止加速破百也縮短0.3秒。

操控上Golf GTI Clubsport還可選配前軸電子差速鎖定、DCC主動式底盤控制系統，並具有紐柏林賽道模式，提供更多駕駛樂趣。預計今年底前Golf GTI Clubsport就會在歐洲開賣，目前尚未公布售價。

▲福斯Golf GTI Clubsport。（圖／翻攝自Volkswagen）

▲福斯Golf GTI Clubsport。（圖／翻攝自Volkswagen）

▲福斯Golf GTI Clubsport。（圖／翻攝自Volkswagen）

▲動力上，Clubsport比一般GTI車型多35匹，來到300匹／40.8公斤米扭力，0-100km/h加速為5.6秒。

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