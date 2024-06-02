福特浪九皮卡車推「StormTrak特仕車」限量200台！專屬風格套件上身

圖文／7Car 小七車觀點

做為品牌的全球戰略車款，Ford Ranger 在不同市場衍生出相當多元化特仕車型。近日官方宣布在馬來西亞市場推出 StormTrak 限量車型，配備上更加豐富，僅限量供應 200 台。

▲Ford Ranger StormTrak 於馬來西亞限量登場。

此次推出的 Ranger StormTrak 其實定位在 Ranger Wildtrak 車型之上，細節上與 Wildtrak X 相當類似，不過與其相比，Stormtrak 車型的升級項目僅限於視覺，並未換上更高階的懸吊系統、越野輪胎、車身底部防護板及電子越野功能等配備。

另外 Stormtrak 車型在車頭的 X 形飾條上加入全新的 LED 輔助照明燈，引擎蓋前緣亦有黑色 Ranger 字樣，並配備一組全新造型 20 吋鋁圈。車色選擇方面提供 Arctic White、Meteor Grey、Absolute Black 以及 Sedona Orange 等色選擇。其它與標準車型不同的地方還有貨斗側邊的黑色彩繪、下氣壩和輪圈上的紅色塗裝，以及車門和尾門上專屬的 Stormtrak 字樣。另外貨斗也標準搭載 Flexible Rack 套件，於貨床上提供一組滑軌支架。

內裝部分，中控台和座椅上可以看到 STORMTRAK 的字樣，並且搭配紅色車縫線點綴。其餘像是 12.4 吋全液晶螢幕、以及12 吋 SYNC 4 直立式觸控螢幕等配備也都沒有缺席。

動力部分與 Wildtrak X 車型相同搭載 2.0 升雙渦輪四缸柴油引擎，搭配 10 速自排變速箱，可發揮 201 匹最大馬力和 500 牛頓米峰值扭力。

新款 Ranger 是 Ford 與 Volkswagen 雙方針對商用車的策略合作計畫的產物，福特六和於去年 6 月正式引進國內市場販售，編成上規劃五人座的 XLT 車型 (建議售價 133.8 萬元起) 以及 Wildtrak 車型 (建議售價 158.8 萬元起)，而首次導入的 Raptor 高性能車型，建議售價為新臺幣 206.8 萬元起。