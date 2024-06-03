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現代「678匹IONIQ 5 N」參戰派克峰！大空力、光頭胎欲刷最速紀錄

▲現代IONIQ 5 N派克峰爬坡賽賽車 。（圖／翻攝自Hyundai）

▲現代以4輛IONIQ 5 N參加派克峰爬坡賽賽事，其中2台IONIQ 5 N Time Attack不僅外型張狂，動力也提升至678匹，意欲刷新原廠組／改裝組電動休旅紀錄 。（圖／翻攝自Hyundai，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

Hyundai（現代）以4輛IONIQ 5 N參加今年派克峰爬坡賽，這4輛皆有特殊塗裝，其中2台專為單圈紀錄而來，升級前後擾流尾翼、光頭胎、煞車及懸吊系統，動力也更強悍來到678匹，希望能在今年打破改裝組與原廠組的電動休旅紀錄。

這2台IONIA 5 N Time Attack外型相當張狂，誇張的空力套件包括大型後尾翼、側裙與保桿樣式，爆龜輪拱下還有18吋鍛造輪圈，搭配YOKOHAMA的光頭胎，並且採前6活塞、後4活塞卡鉗，懸吊則升級3-way可調避震，包括車身高度、傾角都能調整修正。

▲現代IONIQ 5 N派克峰爬坡賽賽車 。（圖／翻攝自Hyundai）

▲這2台IONIA 5 N Time Attack在超增壓模式下額外多37匹，使最大輸出來到678匹。

除了操控，Hyundai也調整電動動力系統，在超增壓模式下可額外增加37匹馬力，使IONIA 5 N Time Attack輸出來到678匹，且動力零件部分皆無變更，與一般販售的IONIQ 5 N車型相同。

另外，這4輛IONIQ 5 N參賽車輛也具有專屬塗裝、安全配備（如防滾籠、滅火器），原廠也升級外部揚聲器，可產生120分貝，透過N Active Sound+模擬聲浪系統發出聲浪，除了可符合賽事安全規則外，也能增加更多熱血感受。

除了實體參賽外，Hyundai也與Gran Turismo賽車遊戲系列合作，將在GT7遊戲中推出爬坡賽關卡，後續將有更多消息。

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關鍵字：汽車電動休旅Hyundai現代IONIQ 5N派克峰爬坡賽GTGran Turismo遊戲

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