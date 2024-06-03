低於109.9萬、比入門更便宜！「納智捷n7」預告推出配備升級特仕車

▲納智捷n7預告推出配備升級特仕車，有望壓低入手門檻！（圖／資料照）

記者徐煜展／綜合報導

納智捷全新n7銷售再傳捷報，蟬聯台灣4、5月電動車銷售寶座，原廠打鐵趁熱預告6月6日推出n7滿電特仕版，預計售價將比現行款的109.9萬更親民，而且配備更豐富！

▲特仕車不僅價格更親民，配備有望更豐富。

納智捷n7扛住特斯拉Model 3、Model Y新車大量到港，5月以1,100輛銷量拿下電動車銷售寶座，原廠預告特別於6月6～30日限量推出n7滿電特仕版，售價、配備細節將在6月6日公布，但預期將比現行款的109.9萬售價更便宜，配備豐富更划算。

▲預告6月限量新車上市，並預計展開第2波預購。

除了預告新車上市喜訊，原廠也正籌備第2波預購與其他優惠活動，若為現任車主，可直接至官網升級為白金會員，未來將可透過專屬的白金邀請碼給予親友購車資格，並於其完成交車後，獲取 2,000 亮點的邀請獎勵。（價值新台幣 2,000 元可用於充電、保修與線上商城消費折抵。）

若還沒加入LuxClub的消費者也別著急，可先至品牌官網，或各地體驗中心免費註冊成<體驗會員進行靜態的產品體驗，將於 6/13開放憑身邊LUXGEN車主專屬的白金邀請碼，於線上繳交千元申請成為尊榮會員，也能在限時期間內入手6月限量的滿電特仕版。