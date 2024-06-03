▲5月新車銷售出爐，TOYOTA休旅三劍客包辦前3名。（圖／翻攝自各車廠）

記者徐煜展／綜合報導

台灣最新5月銷售總市場來到41,477輛，相較去年同期下降2.4%、較上月成長12%，本月上演TOYOTA RAV4復仇記，與TOYOTA Corolla Cross、Yaris Cross聯手把4月亞軍MG HS擠到第4名；電動車市場同樣精彩，碰到特斯拉Model Y、Model 3大量交車，不過納智捷n7仍以穩定破千銷量擊敗特斯拉雙雄取得第6名佳績。

▲TOYOTA黃金休旅陣容再度發揮，Corolla Cross高人氣奪冠。

TOYOTA Corolla Cross聲量仍是相當驚人，就算車壇流出今年將有小改款計劃，現行款仍是人氣不減，繳出2,347輛銷量拿下5月銷售寶座，與1,780輛銷量的TOYOTA RAV4、1,378輛銷量的Yaris Cross一舉包辦前3名，讓上個月亞軍的MG HS惜敗跌到第4名。

▲納智捷n7本月依然破千拿下第6，擊敗特斯拉Model Y與Model 3。

納智捷n7本月掛牌穩定，貢獻1,100輛銷量，相較上月的第5名，名次稍微下滑到第6名，至於特斯拉Model Y、Model 3在本月大量交車，成績分別為1,063、559輛，但仍舊抵擋不少國產納智捷n7人氣攻勢，納智捷n7聲量持續看漲，甚至扛下特斯拉雙雄大量交車攻勢。

▲豪華品牌人氣高漲，LEXUS NX相較上個月，名次、銷量都上升。

在進口車市場上，LEXUS NX相較上個月名次上升來到第5名，繳出1,199輛銷量，而三芒星Mercedes-Benz GLC在本月竄出，以1,020輛銷量擠入榜內來到第9名，也因此把上個月的Hyundai Tucson、Ford Focus給擠出榜外。

▲中華Veryca預計今年底推出大改款，TOYOTA Town Ace要小心了。

商用車市場TOYOTA Town Ace、中華Veryca火拚激烈，在5月分別以1,855、1,046輛進帳，不過今年可要擔心新一代Veryca即將登場，大改款Veryca預計今年年底推出，準備換上新引擎、升級ADAS輔助駕駛來勢洶洶。