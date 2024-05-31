【周焦點】MG、BMW電動車6月見　納智捷n7預購再開　保時捷新車發表

▲6月有不少話題電動車預約登場，BMW i5 Touring電動旅行車要來了！（圖／翻攝自各車廠）

記者徐煜展／綜合報導

即將邁入台灣消費者期待的6月新車市場，6月可是有不少話題電動車準備叩關，除了有熱度上的MG4、BMW i5 Touring，納智捷n7也即將再開啟第2波預購，今年台灣電動車市場超熱鬧！

▲MG4即將在6月13日發表。

國產MG4電動車預計6月13日發表上市（連結），目前預計會有3種動力規格，分別有有170匹、204匹、423匹等馬力，MG4全車系應會搭載L2等級的輔助駕駛科技，入門款更有望下殺百萬有找，與納智捷n7成為今年話題、討論度超高的國產電動車。

▲台灣BMW i5 Touring 6月初登場，預售價339萬起。

這可是市場上目前唯一的豪華電動旅行車（連結），BMW i5 Touring預計6月6日登台，提供eDrive40 Touring M Sport、M60 xDrive Touring兩款車型，預售價339、495萬，續航力506km起。

▲納智捷n7與MG4下半年爭奪國產電動車寶座。

納智捷n7今年起消化上萬張訂單，即將在近期開啟第2波預購（連結），目前n7每月的產能落在1,200-1,500輛，有望在第3季消化首波預購訂單。而納智捷也預計展開第2波n7預購作業，新一批訂單將在第4季開始生產，最快年底前交車。

▲新一代911首度搭載油電技術，台灣預售價704萬起。

海外保時捷（Porsche）5月29日發表新一代911（992.2），台灣同步釋出704萬起預售價（連結），新一代911首度導入油電動力，911 Carrera GTS便搭載全新開發的3.6升水平對臥6缸T-Hybrid油電系統，透過電子渦輪、電動馬達等技術帶來強悍動力。