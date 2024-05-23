「台灣MG4發表日」確認！有望百萬有找　納智捷n7將再開預購較勁拚人氣

▲台灣MG確認MG4將在6月中發表。（圖／翻攝自MG）

記者徐煜展／綜合報導

MG4來勢洶洶、等不及與台灣車迷見面了！原廠預告國產MG4電動車將在6月13日發表上市，雖然尚未透露車型與價格，但以先前送測資訊得知，台灣MG4動力預計有3種規格，入門款有望挑戰百萬有找！納智捷n7也預計6月展開第2波預購，雙方都是國產話題電動車，較勁火藥味濃厚。

▲台灣將有3種動力規格，且預計還有性能款的XPower。

以日前中華送測MG4資訊得知，基本有170匹、204匹、423匹馬力等3種規格，而捕獲的測試車有明顯XPower性能款特徵，推測台灣MG4除了有入門款的49kWh電池組（415km續航），應還會提供64kWh的XPower性能款（460km續航）。

▲MG4 6月上市，納智捷n7也預計6月開啟第2波預購。

觀察台灣HS、ZS配備策略，預計6月登場的MG4全車系應會搭載L2等級的輔助駕駛科技，入門款更有望下殺百萬有找，與納智捷n7成為今年話題、討論度超高的國產電動車。

事實上，納智捷n7目前單月穩定交車，每月將有1千輛以上掛牌成績，持續消化先前累積上萬張訂單的n7，將在6月開啟第2波預購，要與6月上市MG4來拚人氣！