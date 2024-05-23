台灣「現代大改款7人座」要來了！Santa Fe完售官網下架　Q4導入

▲台灣現行款Santa Fe官網下架，暗示第5代大改款準備登場！（圖／翻攝自Hyundai）

記者徐煜展／綜合報導

台灣Hyundai現代預計今年導入第5代Santa Fe，近來現行款已從官網下架，暗示大改款登台喜事近了，新一代Santa Fe不僅外觀、內裝有著大幅度進化，更具備不俗的3排7人座空間規劃！

▲新一代Santa Fe尺碼放大，利於乘坐與置物空間規劃。

台灣售價179.9、181.9萬的現代Santa Fe，日前已從官網下架，原廠預計今年第4季導入第5代大改款，新一代Santa Fe尺碼相較過去長大不少，擁有4,830x1,900x1,700mm長寬高，其中軸距、行李廂空間增加50mm、154L。

▲座艙科技感十足，舒適配備給好給滿。

座艙設計視覺清爽，科技、舒適配備誠實十足，以12.3吋多媒體螢幕結合12.3吋數位儀錶，螢幕下方保留實體按鍵的空調、音響介面等操作，整車配有超多USB TYPE-C搭配前方兩個手機無線充電等，Nappa皮革座椅結合寬敞空間，比起前代車型帶來更討喜的乘坐品質。

海外Santa Fe動力選擇豐富，提供自然進氣、渦輪、渦輪油電、PHEV等各種配置，台灣應會維持過去的1.6升渦輪油電，結合6速手自排，擁有180匹馬力、27公斤米扭力。